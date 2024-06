information fournie par France 24 • 24/06/2024 à 13:34

Au Japon, alors que la population active est vieillissante et le taux de natalité au plus bas, le manque de main d'œuvre commence à se faire sentir, mettant en danger la bonne santé économique de l’archipel. Le 14 juin dernier, le Parlement a donc approuvé une réforme de l’immigration instaurant de nouveaux programmes d’accueil. L’objectif est de faire venir plus d’étrangers dans ce pays, où ils représentent moins de 3% de la population totale. Reportage à Tokyo d'Alexis Bregere et Aruna Popuri.