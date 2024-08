"Le Hezbollah et l'Iran sont face à un véritable défi", estime Gilbert Achcar

information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 16:04

L'Iran, le Hamas, le Hezbollah, et les Houthis du Yémen menacent conjointement Israël, après l'assassinat de deux chefs du Hamas, Ismaïl Haniyeh et Mohammed Deif, ainsi que d'un responsable militaire du Hezbollah, Fouad Chokr. "La véritable décision est à Téhéran" et "franchir un certain seuil dans la riposte c'est risquer un embrasement général, une véritable guerre non-seulement contre Israël mais aussi contre les États-Unis", estime Gilbert Achcar, professeur en relations internationales. Il était l'invité de France 24.