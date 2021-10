Le fournisseur alternatif d'énergie Mint fait le point sur ses perspectives

information fournie par Boursorama • 29/10/2021 à 08:30

Coté depuis 2006 sur Euronext Growth, Mint est un fournisseur alternatif d'énergie. En Bourse, le titre a perdu près de 50% sur les trois derniers mois alors que la société est au coeur de l'actualité avec la flambée inédite des prix de l'énergie.

Kaled Zourray et Gaël Joly, respectivement directeur général et directeur général délégué de Mint étaient sur le plateau de l'Actu Bourse pour expliquer comment Mint traverse cette période compliquée avec sérénité grâce aux mesures récemment prises et à une trésorerie solide.