France 24 • 23/10/2020 à 14:13

Après avoir été annulée en juillet dernier pour cause de Covid-19, la 74e édition du festival d'Avignon se tient quand même dans la Cité des papes. Mais sous une forme réduite et originale - et sous couvre-feu. Son directeur, Olivier Py, l'a nommée "Semaine d'Art en Avignon". Il partage avec France 24 les grandes lignes de ce festival si particulier, qui se tient du 23 au 31 octobre.