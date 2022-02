Le debrief du 8 février : le CAC 40 finit à +0,27%

information fournie par Boursorama • 08/02/2022 à 18:55

2e séance de progression d'affilée à la Bourse de Paris mais elle sera finalement plus timide que ce qu'on aurait pu espérer en début de journée. Le CAC 40 finit à +0,27% vers les 7028 points et tout de même 4,2 milliards d'euros échangés.

Aux Etats-Unis, vers 17h50, ca progresse plus nettement avec un Dow Jones à +0,8% vers les 35.372 points et un Nasdaq à +0,9% vers les 14.140 points. A noter sur le Nyse, la baisse de plus de 4% de Pfizer à cause de perspectives 2022 jugées décevantes

Valeurs en hausse

Orpéa rebondit sur le SBF 120 après avoir été vivement attaqué et alors qu'il publie son chiffre d'affaires annuel après bourse

Derrière on retrouve des valeurs liées au tourisme à l'image d'ADP et Air France-KLM alors que les restrictions liées à la crise sanitaire se lèvent progressivement un peu partout.

Bonne séance aussi pour Valeo qui publiera ses résultats annuels le 24 février.

Sur le CAC 40, ce sont Unibail-Rodamco Westfield et Arcelormittal qui dominent les hausses devant Airbus et Axa. Pour Airbus, c'est Jefferies qui a entamé la couverture d'Airbus à l'achat avec un objectif de cours de 140 euros et pour Axa, c'est Morgan Stanley qui a relevé sa recommandation de «pondération en ligne» à «surpondérer».

A noter aussi la petite hausse 0,47% de BNP Paribas. La banque a revu à la hausse ses objectifs de rentabilité et promis d'augmenter la distribution de liquidités à ses actionnaires mais ses résultats de la fin 2021 ont déçu en raison de coûts supérieurs aux estimations

Valeurs en baisse

Sartorius Stedim Biotech décroche de plus de 8%. L'équipementier pour l'industrie pharmaceutique a pourtant conclu l'acquisition de la division de chromatographie de Novasep, transaction qui l'amène à ajuster sa prévision de chiffres d'affaires pour 2022. A taux de change constant, il vise désormais une croissance entre 15 et 19% (14-18% précédemment).

Derrière, OVH Cloud repart déjà en baisse et cède désormais plus de 10% depuis le début de l'année

Sur le CAC 40 c'est Eurofins Scientific qui est à nouveau dans le rouge devant Worldline et Dassault Systèmes. A noter qu'Eurofins et Dassault Système sont les deux plus forts replis de l'indice pour l'instant en 2022 Et pour Worldline, c'est Barclays qui a abaissé son objectif de cours de 64 à 56 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)