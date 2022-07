Le debrief du 7 juillet : nouvelle séance de hausse pour le CAC 40 qui reprend les 6000 points

information fournie par Boursorama • 07/07/2022 à 18:31

Oublié le trou d'air de mardi, le CAC 40 signe une nouvelle séance de rebond et vient reprendre les 6000 points à l'issue d'une journée qui l'aura vu progresser de 1,6% vers les 6.007 points et 3,6 milliards d'euros échangés. Le signal qui rassure est venu de Chine alors que selon l'agence Bloomberg, la Chine préparerait de nouvelles mesures de relance via des émissions d'obligations d'un montant de 1.500 milliards de yuans (un peu moins de 220 milliards d'euros) au second semestre, ce qui permettrait d'accélérer le financement des infrastructures.

Au lendemain de Minutes de la Fed sans surprise où la banque centrale américaine a réaffirmé son engagement à lutter contre l'inflation, les marchés US aussi sont en progression. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,7% vers les 31.263 points et le Nasdaq est à 1,5% vers les 11.533 points.

Valeurs en hausse

On retrouve logiquement les valeurs attaquées récemment, à commencer le secteur de l'auto et des équipementiers : Faurecia, Plastic Omnium, Stellantis, Renault...

Le rebond du brut et des matières premières profite également à des valeurs comme Vallourec, CGG TotalEnergies, Schlumberger, Eramet ou encore Arcelormittal.

Alstom reste aussi lancé à bonne allure. Hier, le groupe avait bénéficié d'une commande majeure en Inde.

Sur le SRD, on assiste au rebond de Metabolic Explorer (+16%), très attaqué depuis son profit warning du 29 juin.

Valeurs en baisse

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Hermès, plus forte progression à la clôture du CAC 40 hier et plus fort repli du SBF 120 aujourd'hui

Orange, Pernod Ricard et L'Oréal subissent des prises de bénéfices

Et puis la musique n'est décidément pas bonne pour Deezer, 3e jour de cotation et 3e séance consécutive dans le rouge pour le titre de la plateforme de streaming qui cède 4,65% à 5,578 euros

Sur le SRD c'est Haulotte Group qui signe le repli le plus net : le groupe a sollicité l'ensemble des prêteurs de son crédit syndiqué ainsi que BPI France pour l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat de 96 millions d'euros.

LG (redaction@boursorama.fr)