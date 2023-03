Le debrief du 14 mars : le CAC 40 rebondit avec les chiffres rassurants de l'inflation US

information fournie par Boursorama • 14/03/2023 à 18:15

Après deux séances de stress liées à la banqueroute de SVB, le CAC 40 retrouve de la sérénité et signe une belle séance de rebond et finit à +1,86% vers les 7.142 points et 4,4 milliards d'euros échangés.

A l'appui aussi de cette hausse, une inflation américaine qui ralentit avec un indice CPI, qui a augmenté de 0,4% d'un mois sur l'autre en février, après une augmentation de 0,5% en janvier. Sur un an, la hausse de 6%, son plus bas niveau depuis septembre 2021, après +6,4% en janvier. C'est conforme aux attentes et, ça rassure après le coup de chaud sur les places financières. Résultat, les indices US sont contents : a 17h45, le Dow Jones gagne 0,8% vers les 32.170 points et le Nasdaq est à +2,1% vers les 11.424 points

Valeurs en hausse

OVH Cloud domine les hausses après trois séances de correction, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview de son directeur général, Michel, Paulin, dans le replay Ecorama du jour.

SES Imagotag se distingue aussi. Le titre bénéficie notamment d'un relèvement d'objectif de cours. Le bureau d'analyses Stifel a confirmé son opinion "achat" mais vise désormais 175 euros, contre 160 précédemment, estimant que le cours actuel constitue un bon point d'entrée.

Casino met fin de son côté à une séquence de six séances de baisse consécutives : le distributeur qui a lancé la vente d'une partie de sa participation dans Assai, annoncée en novembre dernier, afin d'accélérer son désendettement. Casino va vendre 12,9% du capital social de la chaîne de supermarchés brésilienne.

Ca monte aussi pour Icade (+4,69%). La foncière a sigén un accord d'exclusivité avec le gestionnaire de patrimoine Primonial REIM pour la cession de 64% de sa participation dans sa foncière Icade Santé. Pour rappel, Icade avait échoué à mettre en Bourse cette filiale en septembre 2021.

Sur le CAC 40, c'est un tir groupe de valeur aéronautiques-défense avec, Thales, Safran et Airbus alors que les bancaires redressent timidement la tête.

Valeurs en baisse

Peu de replis notables aujourd'hui : Eutelsat est lanterne rouge du SBF 120, devant Eurofins Scientific, Fnac Darty et ALD.

LG (redaction@boursorama.fr)