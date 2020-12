Le debrief Bourse du 9 décembre : le CAC 40 a les yeux rivés sur Francfort

Boursorama • 09/12/2020 à 18:23

Après avoir entamé la journée sur une forte hausse, prudence et attentisme sont les maîtres-mots de cette séance à la veille de la réunion de la BCE. Le marché réagit peu aux dernières informations sur les vaccins. Pour rappel, la FDA, l'Agence américaine du médicament, pourrait donner un premier feu vert à l'utilisation du vaccin de Pfizer et BioNTech dès jeudi.

La Bourse de Paris termine sur une baisse de -0,25% vers les 5546 points.

Du côté des valeurs,

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicro chute lourdement presque 12% de baisse après avoir repoussé à 2023 un objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, et revu à la baisse sa perspective de marge opérationnelle. Les raisons citées sont les tensions commerciales entre Pékin et Washington et évidemment la crise sanitaire. Il faut toutefois nuancer cette chute car le titre affiche l'une des meilleures progressions de l'indice parisien sur l'année, en hausse de 25% depuis janvier.

Le compartiment technologique est également en repli. Teleperformance, presque 3%. Worldline : -1,85%.

Tout comme le luxe. Kering lâche 1,81%.

A contrario, le secteur automobile est recherché. Renault, plus forte hausse +3,81%, profite en effet d'une note favorable de Kepler Cheuvreux désormais à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 50 euros contre 30. Peugeot est également en hausse +3,13% grâce à l'analyste qui relève son objectif de cours à 30 euros contre 25 euros.

Le titre de Vivendi continue sur sa lancée. Un peu plus de 3% de hausse.

Sur le SBF 120, violent décrochage dans l'après-midi pour Solutions 30. En cause peut-être, selon le site Zone bourse « un rapport d'une centaine de pages qui circule sur la place, rapport qui cherche à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie ».

A contrario, M6 grimpe à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de Kepler Chevreux qui passe à 14 euros tout en maintenant son opinion à « achat ».

Enfin Outre-Atlantique, un dénouement semble enfin proche concernant le plan de relance. L'administration Trump a proposé un projet d'un montant de 916 milliards de dollars (756 milliards d'euros) pour compenser l'impact de la crise sanitaire. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluent en territoire négatif.