Le debrief Bourse du 8 novembre : Paris campe au-dessus des 7000 points

information fournie par Boursorama • 08/11/2021 à 18:13

Pas de répit pour le CAC 40 qui poursuit son ascension. La semaine s'annonce toutefois plus calme, les marchés guettent la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient raviver les spéculations sur le calendrier de la hausse des taux de la Fed.

L'indice phare de la Bourse de Paris termine sur une hausse de 0,1% vers les 7047 points et enchaîne la huitième séance de hausse.

Du côté des valeurs,

La plus forte hausse est signée ArcelorMittal. Le titre avance de 3%.

Rebond également pour Eurofins Scientific qui progresse de 2,36%. Pour rappel, les valeurs de la santé avaient plié vendredi après l'annonce par Pfizer du succès à 89% de son traitement antiviral dans les cas de covid graves.

A la hausse aussi, la tech qui profite des taux longs qui repartent à la hausse. Teleperformance et ST Micro gagnent tous les deux 1,44%.

De nouveaux sommets ont été atteints lundi par le luxe qui représente les plus grosses capitalisations de l'indice CAC 40. Hermès gagne 0,51% et s'échange 1466 euros.

A l'inverse, le marché sanctionne lourdement Bouygues, retenu par Engie pour reprendre sa filiale Equans sur la base d'une valorisation de 7,1 milliards d'euros dette incluse. « Un chiffre "au-dessus des niveaux initialement évoqués", allant de 5 milliards à 6 milliards d'euros, souligne Oddo BHF. Le titre perd 5,82%, il est lanterne rouge de l'indice.

En baisse aussi Worldline qui recule de 2,62%.

Sur le SBF 120, Eramet est porté par son annonce de relancer le projet d'usine de lithium en Argentine.

Après avoir été délaissée, la biotech Valneva rebondit. Insuffisant néanmoins pour effacer les pertes de vendredi.

A l'inverse, Covivio et Korian affichent les plus fortes baisses.

Enfin on termine par les marchés US. L'adoption définitive par le Congrès américain d'un plan d'infrastructures de 1000 milliards de dollars dope le secteur industriel. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices évoluaient dans le vert.