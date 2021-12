Le debrief Bourse du 8 décembre : le CAC 40 marque une pause

information fournie par Boursorama • 08/12/2021 à 18:39

Après la meilleure séance de l'année, le CAC 40 souffle un peu mais conserve les 7000 points.

Le marché est rassuré par les dernières informations concernant le variant mais le risque inflationniste pèse sur la tendance à deux jours de la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis pour novembre.

L'indice termine la séance sur une baisse de 0,72% vers les 7014 points.

Du côté des valeurs,

Le secteur de l'aéronautique est entouré avec Safran qui progresse de 1,38%, plus forte hausse de l'indice. Airbus gagne 1,3% après avoir surpris le marché. Le groupe a annoncé avoir remporté 368 commandes nettes entre janvier et novembre et avoir livré 518 appareils au cours de cette période.

Dans l'actualité des valeurs, L'Oréal a annoncé le rachat à Nestlé de 4% de ses propres titres pour 8,9 milliards d'euros. Le titre L'Oréal qui chute ce soir de 1,54%. L'ensemble du luxe est en repli, pénalisé par des prises de bénéfices. Hermès perd 2,62%, deuxième plus forte baisse de l'indice.

De son côté ST Micro accuse la plus forte baisse -2,76% après une dégradation du titre par Morgan Stanley « de surpondérer » à « pondération en ligne ».

Sur le SBF 120, la plus forte hausse est pour Valneva après l'annonce d'une précommande du Bahreïn portant sur la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin.

Ubisoft progresse aussi de plus de 3% après avoir annoncé le lancement de sa propre blockchain, baptisée Quartz.

On souligne aussi la bonne tenue de TechnipFMC qui bénéficie du passage à l'"achat" de Jefferies.

A contrario, Soitec dévisse, pénalisé par Morgan Stanley qui abaisse sa recommandation de pondération en ligne à sous-pondérer.

Outre-Atlantique, après une ouverture en ordre dispersé, New York évoluait dans le vert. Les inquiétudes sur la dangerosité du nouveau variant semblent apaisées.