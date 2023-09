Le debrief Bourse du 7 septembre : Paris met fin à la séquence baissière

information fournie par Boursorama • 07/09/2023 à 18:10

Bon, elle est vraiment tout symbolique et arrachée dans les tous derniers instants cette hausse du CAC 40 : +0,03% vers les 7.196 points et 2,7 milliards d'euros échangés. Mais enfin, elle permet à notre indice de mettre fin à six séances de baisse.

Le bilan est plus contrasté aux Etats-Unis à 17h45 avec un Dow Jones en hausse faiblarde +0,14% et un Nasdaq qui se replie plus franchement de 1,16%. C'est notamment Apple (-3%) qui pèse sur la tendance. En cause des craintes à propos d'une possible extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhone en Chine. Bloomberg affirme aujourd'hui que Pékin pourrait étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhone aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques.

Valeurs en hausse

Scor domine le SBF 120. Les investisseurs ont apprécié le nouveau plan stratégique du réassureur à horizon 2026. Présenté 3 mois après le décès de son président, Denis Kessler, Forward 2026 comprend deux objectifs principaux : un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an, à taux d'intérêt et de change constants et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%.

Ipsen, Antin Infrastructures Partners et Orange arrivent ensuite.

Sur le CAC 40, Airbus aussi prend de l'altitude . Le géant de l'aéronautique a fait le point sur son activité commerciale du mois d'août : il a livré 52 avions commerciaux à 34 clients. Sur les 8 premiers mois de 2023, Airbus a livré 433 avions à 77 clients. Il prévoit prévoit de livrer 720 appareils cette année. Safran aussi est bien orienté.

Cette fois sur le SRD, c'est au tour de la biotech Genfit de s'apprécier +10,5% après la publication de résultats cliniques un peu décevants du traitement de son concurrent Cymabay dans la PBC.

Valeurs en baisse

Atos repart en baisse, suivi par Orpea sur le SBF 120

Les valeurs la tech et plus particulièrement de semi-conducteurs sont assez logiquement sous pression dans le sillage d'Apple à l'image de STMicro et de Soitec. Pour rappel, Apple est le plus important client de STMicro. Worldline aussi est sous pression.

Sur le SRD, Rallye cède près de 20% La maison-mère de Casino a enregistré une cinquième séance consécutive dans le rouge. Sur les cinq derniers jours, le titre a dégringolé de près de 43%.

LG (redaction@boursorama.fr)