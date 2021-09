Le debrief Bourse du 6 septembre : sans Wall Street, le CAC 40 grimpe de 0,8%

information fournie par Boursorama • 06/09/2021 à 18:13

Le CAC 40 commence la semaine du bon pied et efface déjà presque totalement le recul de vendredi lié à la déception sur l'emploi américain. L'indice français finit en hausse de 0,8% vers les 6743 points avec des volumes tout petits : 1,9 milliard d'euros échangés sur la journée.

Et pour cause, le marché français aura dû faire sans sa boussole américaine aujourd'hui puisque Wall Street est fermé pour le «Labor Day».

Valeurs en hausse

Et c'est toujours plus haut pour Valneva, la biotech progresse de plus de 11% et dépasse désormais la barre des 22 euros.

Derrière, Arkema profite d'un relèvement d'objectif. Deutsche Bank a remonté son objectif de cours sur le chimiste de 125 à 140 euros.

Autre avis d'analyste autre hausse pour Scor ! C'est JP Morgan qui est passé de « neutre » à « surpondérer » sur le titre avec un objectif de cours relevé d'un cheveu, de 31 euros à 31,10 euros.

Sur le CAC 40, ce sont les valeurs du luxe qui brillent à l'image de LVMH, Hermès et Kering. Carrefour est aussi bien orienté

A noter enfin la progression de 18% de la biotech Innate Pharma sur le SRD.

Valeurs en baisse

Côté baisse, les investisseurs n'ont visiblement pas apprécié l'annonce de Spie : le groupe de services a déposé une offre non engageante pour acquérir la société Equans auprès d'Engie. Une acquisition qui passera notamment par une augmentation de capital du groupe avec maintien du droit préférentiel de souscription

DBV Technologies, Vallourec et Neoen arrivent ensuite

Dans le rouge aussi Lagardère (-2,96%). Pourtant, dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Arnaud Lagardère, PDG éponyme du groupe, réfutait tout "divorce" avec Bernard Arnault après la vente en milieu de semaine dernière par Financière Agache, la holding du PDG de LVMH, de sa participation dans Lagardère Capital, holding personnelle d'Arnaud Lagardère.

Sur le CAC 40 c'est Alstom qui signe la plus forte baisse. C'est également la 2e plus forte chute du CAC 40 depuis le début de l'année

LG (redaction@boursorama.fr)