Le debrief Bourse du 6 mai : porté par les bons résultats, le CAC 40 finit dans le vert

Boursorama • 06/05/2021 à 18:30

Après la hausse d'hier, le CAC 40 était parti pour souffler et puis non. Dans une séance dominée par des publications trimestrielles plutôt bien accueillies, l'indice finit à un nouveau plus-haut : 6357,09 points à +0,28% et 3,8 milliards d'euros échangés.

Pendant ce temps-là, outre-Atlantique, c'est terre de contraste. Le Dow Jones gagne 0,36% à 17h45 vers les 34.352 points points alors que le Nasdaq continue à corriger -0,4% vers les 13.526 points Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus qu'attendu s'établissant à 498.000 contre 538.000 attendues. C'est la première fois qu'elles passent sous les 500.000 depuis le début de la crise sanitaire

Valeurs en hausse

C'était un peu plus près des étoiles aujourd'hui pour SES. L'opérateur satellitaire a dépassé les attentes au premier trimestre avec un excédent brut d'exploitation de 268 millions d'euros. Ce qui a plu aussi, c'est l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros.

La résilience d'Elis a, elle, été saluée malgré une baisse organique de 12,8% du chiffre d'affaires au premier trimestre.

Sur le CAC 40, c'est Société Générale se distingue. Sur les trois premiers mois de l'année, le résultat net part du groupe de la banque rouge et noire est repassé dans le vert, à 814 millions d'euros, porté par le fort rebond des activités de marché. Autres éléments appréciés par le marché : la maîtrise des charges et à la diminution du coût du risque.

Séance survoltée aussi pour Legrand grâce à un début d'année meilleur qu'attendu comme l'illustre notamment la croissance organique de 13,1% du chiffre d'affaires au T1. Résultat l'équipementier électrique rehausse ses objectifs annuels : il vise désormais une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7%, ainsi une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,6 à 20,4%. Le titre a lui signé un plus-haut historique à 86,10 euros en cours de séance.

Enfin, Thales n'avait pas à être sur la défensive après un chiffre d'affaires en progression de 1,9% à périmètre constant à un peu plus de 3,9 milliards, des prises de commandes qui bondissent de 31% et des objectifs 2021 confirmés...

Valeurs en baisse

2e séance de correction pour DBV Technologies, 3e séance en baisse pour McPhy Energy

Valneva s'est replié alors que la biotech s'introduisait au Nasdaq aujourd'hui auprès de 26,41 dollars par ADS

Et puis la tech de ce côté-ci aussi de l'Atlantique reste sous pression avec Soitec, STMicro, Worldline et Dassault Systèmes

LG (redaction@boursorama.fr)