Le debrief Bourse du 5 juin : le CAC 40 en net recul

information fournie par Boursorama • 05/06/2023 à 18:30

En cette première séance de la semaine, les bourses mondiales ont évolué sans afficher de direction claire. La Bourse de Tokyo a réalisé une performance remarquable, en battant un record qui était en place depuis juillet 1990, l'indice Nikkei a bondi de 2,20% pour atteindre ce nouveau sommet.

Quant au CAC 40, il termine la séance sur une baisse de 0,96%, vers les 7.200 points, dans un volume d'échanges de 2,5 milliards d'euros à la clôture.

Dans l'ensemble, la journée a été marquée par les résultats des indices PMI, qui se sont pour la plupart révélés inférieurs aux attentes, tant dans la zone euro que de l'autre côté de l'Atlantique.

Du côté de l'énergie, l'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, ont annoncé dimanche leur intention de réduire leur production de pétrole d'un million de barils par jour. Cette décision a bénéficié à l'action TotalEnergies, mais malheureusement jusqu'à l'ouverture du marché US : le titre cède 0,60% à la clôture.

Encore sur le CAC40, le secteur du luxe subit des prises de bénéfices. Les actions LVMH, Hermès et Kering cèdent toutes trois entre 0,95% et 2,0%, mais c'est Pernod Ricard qui se retrouve en bas du tableau.

A l'inverse, peu de valeurs en hausse sur la séance mais Orange joue son rôle de valeur défensive dans ce marché boursier orienté à la baisse, l'action prend 1,62%

Sur le SBF 120, Valneva réalise une performance de 3,46%, Eramet s'adjuge 2,58% portée par l'initiation de couverture de Stifel à l'achat.

De l'autre côté Bolloré chute de 6,49%, affecté par une note de Kepler Cheuvreux, qui a abaissé sa recommandation sur le titre à "conserver" tout en réduisant son objectif de cours de 6,60 à 6,40 euros.

A noter aussi sur le SBF 120, le changement officiel de dénomination de Faurecia devenu Forvia.

Enfin, on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, les indices outre-Atlantique présentaient des tendances divergentes, le Dow Jones cédait 0,32% alors que le Nasdaq affiché une hausse de 0,45%. Les valeurs technologiques continuent d'attirer l'attention des investisseurs, à l'image d'Apple qui inscrit de nouveau record à plus de 184 dollars.



AM (redaction@boursorama.fr)