Le debrief Bourse du 5 janvier : le CAC 40 fait une pause

information fournie par Boursorama • 05/01/2023 à 18:19

Après un démarrage sur les chapeaux de roue, le CAC 40 avait besoin de souffler aujourd'hui, l'indice français termine la journée sur une baisse de 0,22% vers les 6761 points et 3,1 milliards d'euros échangés.

A Wall Street, le repli est plus marqué. En cause notamment des chiffres de l'emploi solides : 235.000 postes ont été créés en décembre, selon l'enquête mensuelle ADP, soit bien plus que les 148.000 à 153.000 qui étaient attendus par les économistes. De quoi conforter la Fed à ne pas relacher trop vite ses efforts pour lutter contre l'inflation. D'ailleurs, hier, la publication des minutes de la réunion de décembre a montré des inquiétudes parmi les membres du comité de politique monétaire sur la "perception erronée" que pourraient avoir les marchés de leur engagement à lutter contre l'inflation. Résultat à 17h45, le Dow Jones recule de 1,3% vers les 32.827 points, tout comme le Nasdaq, vers les 10.320 points.

Valeurs en hausse

Les valeurs parapétrolières reprennent du poil de la bête avec le léger rebond du brut, à l'image de CGG ou Technip Energies.

Très attaqué en 2022, Solutions 30 poursuit sa recovery : 4e séance de progression et un gain de plus de 20% depuis le début de l'année.

C'est une séance qui sent bon aussi pour Inter Parfums. Le concepteur de parfums sous licence a relevé pour la 5e fois ses objectifs 2022 et table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 705 et 710 millions d'euros, en progression de plus de 25% par rapport à 2021, contre une précédente fourchette de 670 à 680 millions d'euros, pour un consensus établi à 672 millions d'euros. La marge opérationnelle devrait, elle, dépasser 17%.

Sur le CAC 40, Arcelormittal arrive en tête devant Saint-Gobain, 4e séance de progression pour le groupe qui gagne déjà plus de 12% depuis le début de l'année. Kering et les valeurs de l'auto Renault et Stellantis sont également bien orientées.

Valeurs en baisse

C'est Trigano qui évoluait le plus en marche arrière sur le SBF 120. Kepler Chevreux a notamment abaissé sa recommandation d'"achat" à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours de 130 euros après la publication des revenus du premier trimestre du groupe. Le bureau d'analyses explique notamment que les prix élevés des véhicules de loisir pourraient nuire à la demande dans un contexte inflationniste. A noter que Oddo maintient, lui, sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours de 148 euros.

Derrière SES Imagotag reste sous pression.

Sur le CAC 40 c'est Eurofins Scientific qui est lanterne rouge, devant Carrefour et Sanofi. Le groupe pharmaceutique pénalisé malgré un conseil maintenu à "achat" par Jefferies mais Jefferies qui est, par ailleurs, moins positif sur les perspectives du secteur en Europe.

