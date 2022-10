Le debrief Bourse du 4 octobre : +4% pour le CAC 40 !

information fournie par Boursorama • 04/10/2022 à 18:07

Eh bien +4% pour ce 4 octobre, c'est pas mal ma foi ! bon alors si on est précis, c'est même +4,24% pour le CAC 40 qui finit cette séance vers les 6040 points et un poil plus que 4 milliards d'euros échangés. Ah c'était décidément la journée des quatre...

C'est outre-Atlantique qu'il faut chercher l'origine de ce vent porteur, avec la publication hier d'un indice ISM manufacturier en dessous des attentes dont les investisseurs veulent croire qu'il pourrait modérer les ardeurs de la Fed quant à la hausse des taux. Résultat, le S&P 500 a fini hier à +2,6% avec pas mal d'achats à bon compte et une détente sur les rendements obligataires et le mouvement se poursuit de belle manière aujourd'hui avec un Dow Jones qui grimpe de 2,6% vers les 30.274 points à 17h45 et un Nasdaq en progression de 3,4% vers les 11.182 points.

Le pétrole aussi remonte +3,7% à 92 dollars pour le baril de Brent.

Valeurs en hausse

Même s'il perd encore plus de 55% depuis le début de l'année, OVHCloud a repris plus de 10% aujourd'hui et finit en tête du SBF 120.

Derrière la biotech Valneva reprend aussi du poil de la bête.

Ca va bien aussi pour Atos. En réaction à une information de BFM Business expliquant ce matin que le plan de scission avançait "plus vite que prévu et devrait être bouclé fin juin 2023" Atos a déclaré en début d'après-midi que le plan de scission sera achevé "au plus tôt au 1er juillet 2023, et au plus tard le 31 décembre 2023".

Sur le CAC 40, Axa, Alstom, EssilorLuxxottica, et LVMH qui mènent la course en tête avec des progressions de plus de 6%

Sur le SRD, Nanobiotix grimpe de 18% alors que, selon Investir, Le bureau de recherche néerlandais Kempen est passé de «neutre» à «achat», avec un objectif de cours de 14,50 euros. Alors que le titre côté actuellement 4,20 euros.

Valeurs en baisse

M6 était l'une des grandes oubliées de la hausse : l'Allemand Bertelsmann a finalement décidé de renoncer à la cession du 48,3% qu'il détient dans le groupe audiovisuel français. Son PDG Thomas Rabe a justifié ce revirement par " les risques légaux et les incertitudes " liés à l'autorisation de la vente de la part des différentes autorités de régulation et de la concurrence.

Derrière sur le SBF 120 on a le repli très symbolique de Bic, GTT et Solutions 30... et c'est tout seules quatre valeurs sont dans le rouge. Journée des quatre...

LG (redaction@boursorama.fr)