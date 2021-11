Le debrief Bourse du 4 novembre : toujours plus haut, mais pas encore à 7000

information fournie par Boursorama • 04/11/2021 à 18:09

La politique de la Fed restera encore accommodante malgré le début de la baisse de ses rachats d'actifs. Et cela suffit à rassurer les marchés, mieux : à continuer à les pousser vers de nouveaux sommets.

La séance est par ailleurs rythmée par de nouvelles publications d'entreprises qui restent dans leur ensemble favorables.

Tous ces éléments permettent au CAC 40 de signer sa 6ème séance consécutive dans le vert. L'indice termine sur une hausse de 0,53% et flirte désormais avec les 7000 points.

Du côté des valeurs,

Veolia a confirmé ses objectifs annuels après avoir fait état de résultats en hausse sur les neuf premiers mois. Le titre avance de 4,24%, plus forte hausse de l'indice.

L'accalmie sur le marché obligataire profite au secteur de la tech avec Dassault Systèmes qui progresse de 2,39% et ST Micro de 2,24%.

Le luxe soutient également l'indice, Hermès signe un nouveau record à 1442 euros.

Société Générale progresse de 1% soutenu par l'annonce d'un quasi-doublement de son bénéfice net à 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre, grâce notamment à la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie.

A l'inverse, les autres valeurs bancaires de la cote reculent pénalisées par la détente sur les taux longs. BNP Paribas perd 1,34%, Crédit Agricole lâche 1,32%.

Legrand déçoit et perd 1,61%, plus forte baisse à la clôture après un relèvement d'objectifs annuels jugés trop timides.

Sur le SBF 120,

Solutions 30 accuse la plus forte baisse, le groupe est pénalisé par un recul de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

A contrario, Derichebourg est toujours recherché et s'offre une hausse de plus de 5%.

Enfin on termine comme chaque jour par les marchés américains. Au moment de la clôture parisienne, la Bourse de New York évoluait en ordre dispersé avec un Dow Jones en léger repli et un Nasdaq en progression de 0,72%.