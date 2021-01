Le debrief Bourse du 4 janvier : Wall Street vient limiter la première hausse de l'année

Boursorama • 04/01/2021 à 18:13

C'est une séance de hausse pour commencer l'année : le CAC 40 clôture la journée à +0,68% vers les 5589 points.

L'indice profite notamment des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde et de statistiques encourageantes avec un indicateur des directeurs d'achat à 55,2 pour le secteur manufacturier en zone euro en décembre, au plus haut depuis 2018. En Chine, cet indicateur est ressorti à 53, toujours en croissance mais en repli par rapport aux 54,9 atteints en novembre. Cette hausse de l'indice français aurait pu être encore plus belle mais il a réduit ses gains en fin de séance dans le sillage de Wall Street.

Aux Etats-Unis, en effet après une ouverture positive et des nouveaux records, les marchés ont brusquement changé de tendance : a 17h45, le Dow Jones cède 1,55% vers les 30.128 points à et le Nasdaq recule de 1,2% vers les 12.732 pts. A noter Boeing qui perd près de 4% après l'abaissement de la recommandation de Sanford Bernstein à "sous-performance". Les investisseurs guettent demain les résultats de l'élection sénatoriale en Géorgie. Une victoire démocrate pourrait donner les coudées franches à Joe Biden pour mettre en place sa politique de relance.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, les hausses ont été dominées par Solutions30. Le titre rebondit alors que, pour rappel, le groupe avait été chahuté en fin d'année dernière par un rapport anonyme pointant les liens de la société avec le crime organisé en Italie. Il cède encore 35% sur un mois

Derrière, CGG grimpe alors que les membres de l'Opep+, se retrouvent aujourd'hui pour fixer la quantité de pétrole brut à remettre sur le marché mondial le mois prochain.

Les perspectives de reprise profitent aux valeurs cycliques et notamment à Eramet (+5,17%) ou encore Arcelormittal (+4,78%).

Sur le CAC 40, outre Arcelormittal, STMicro menait la course en tête devant Alstom et Legrand.

Valeurs en baisse

Les actions attaquées depuis le début de la crise du Covid s'illustrent une nouvelle fois à l'image d'ADP, Elior Group ou encore Air France-KLM...

A noter aussi le repli de Lagardère. On a appris hier que le groupe de médias s'était vu accorder un prêt garanti par l'État d'un montant de 465 millions d'euros.

Sur le CAC 40, Kering est lanterne rouge devant un tir groupé de financières : Société Générale, Credit Agricole, Axa, ou encore BNP Paribas.

