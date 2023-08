Le debrief Bourse du 31 août : Paris finit le mois d'août en baisse de 0,65%

information fournie par Boursorama • 31/08/2023 à 18:00

Un peu à l'image d'hier, on a eu une séance en dents de scie aujourd'hui à Paris. Un CAC 40 qui a hésité sur la direction à suivre avant de s'orienter résolument à la baisse en toute fin de journée pour finir à -0,65% vers les 7.317 points et 5,6 milliards d'euros échangés.

Au menu du jour, on avait notamment les chiffres de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. En zone euro, elle s'est établie à 5,3% en août en rythme annuel pour l'inflation sous-jacente. Aux Etats-Unis, le très attendu indice PCE est ressorti, comme prévu, à 3,3% en juillet et à 4,2% pour la version core, un chiffre là aussi en ligne avec les attentes. De quoi conforter les attentes des investisseurs qui misent sur un arrêt ou au moins une pause de la hausse des taux de la Fed ou la BCE.

A 17h45 Wall Street est toujours orienté à la hausse : +0,1% pour le Dow Jones et +0,4% pour le Nasdaq.

Valeurs en hausse

Les valeurs exposées au coup d'Etat au Gabon retrouvent des couleurs aujourd'hui : Eramet a annoncé le redémarrage de ses activités et progresse de 11,4% Maurel & Prom gagne 5,4%

Toujours très volatil, Atos est dans une bonne séquence : 4e séance de progression et un gain de 5,5% aujourd'hui.

Les foncières Covivio et Icade s'apprécient également et Teleperformance était à nouveau la valeur la plus recherchée sur le CAC 40, devant Airbus.

Enfin sur le SRD, une biotech chasse l'autre. Hier c'était Valerio Therapeutics, aujourd'hui c'est AB Science qui flambe sans raison apparente : +33,5%.

Valeurs en baisse

Pernod Ricard n'a pas enivré les investisseurs. Pourtant, sur son exercice décalé 22-23, le géant des spiritueux a dévoilé un résultat opérationnel courant (ROC) et d'un chiffre d'affaires meilleurs qu'attendu : le ROC s'est élevé à 3,35 milliards d'euros, en croissance organique de 11%, supérieure à son objectif de 10%. Mais ce qui a fait tiquer le marché, c'est la prudence du groupe pour le premier trimestre de son nouvel exercice alors qu'il s'attend à une baisse des ventes en Chine et dans la région Amérique. A noter que Rémy Cointreau aussi boit la tasse : -3%.

Autre publication plutôt mal accueillie, celle d'Eiffage. Le groupe de concession et de BTP a pourtant confirmé ses perspectives annuelles après avoir dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 10,7% à 392 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais avec une marge opérationnelle en repli de 0,1 point, à 9,7%.

Ca reste compliqué pour Casino (-8,5%) et sur le CAC 40, les valeurs du luxe LVMH, Hermès et L'Oréal sont à la peine.

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)