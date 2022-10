Le debrief Bourse du 3 octobre : aidé par Wall Street, le CAC 40 commence bien la semaine

information fournie par Boursorama • 03/10/2022 à 18:54

Bon, on avait mal commencé cette journée mais ça se finit plutôt bien grâce à la bonne orientation de Wall Street. Alors, c'est sans enthousiasme excessif puisque le CAC 40 termine à 0,55% vers les 5794 points et 3 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, après une semaine à oublier, les indices américains veulent démarrer du bon pied, c'est le cas à 17h45 avec un Dow Jones qui avance de 2,27% vers les 29.337 points et le Nasdaq est à +1,6% vers les 10.749 points. A noter quand même en Europe, les craintes autour d'une augmentation de capital importante de Credit Suisse dont le cours se replie.

Valeurs en hausse

Alors que les pays de l'Opep+ s'apprêtent à discuter mercredi d'une réduction de plus de 1 million de barils par jour de leur production, qui serait la plus forte depuis 2020, les valeurs pétrolières et parapétrolières caracolent parmi les plus fortes hausses que ce soit sur le CAC 40, le SBF 120 et le SRD : TotalEnergies, Vallourec, Maurel & Prom.

A noter que sur le SBF 120, c'est McPhy qui poursuit son rebond : +10,6% aujourd'hui et plus 34% sur les cinq dernières séances.

Ça roule aussi sur ALD, un peu grâce à ING qui a entamé le suivi avec une recommandation à « acheter » avec un objectif de cours de 22 euros.

Deuxième séance dans le vert aussi pour Solutions 30 qui gagne 5,7% après +10% vendredi.

Valeurs en baisse

Casino reste sous pression et signe un nouveau plus-bas historique en séance à 8,985 euros.

Autre titre qui reste très attaqué, Orpea qui après avoir rebondi de 7% vendredi reperd 5% aujourd'hui.

Air France-KLM aussi perd de l'altitude alors que HSBC abaisse sa recommandation d'acheter à conserver et abaisse son objectif de cours de 1,60 euro à 1,35 euro.

Sur le CAC 40, c'est Pernod Ricard qui boit la tasse devant Danone et Axa.

