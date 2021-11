Le debrief Bourse du 3 novembre : le CAC 40 décroche un nouveau plus-haut historique !

information fournie par Boursorama • 03/11/2021 à 18:07

Vers l'infini et au-delà. C'est donc une date à retenir. C'est aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 que le CAC 40 a signé deux nouveaux records. Un en clôture à 6950,65 points après une 5e séance de hausse consécutive de 0,34% et près de 3,3 milliards d'euros échangés et un en cours de séance 6955,10 points, dépassant les niveaux atteints en septembre 2000, ça ne nous rajeunit pas.

Et pourtant cette séance a été plutôt calme sur la journée. Un attentisme assez normal avant l'annonce de la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. Une Fed qui devrait voter à l'unanimité pour réduire le montant des achats d'actifs qui s'élève encore à 120 milliards de dollars par mois

Outre-Atlantique, le Dow Jones marque le pas : -0,29% à 17h45 vers les 35.949 points alors que le Nasdaq lui grimpe encore mais doucement +0,13% vers les 15672 points.

L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé fait état de 571.000 créations de postes en octobre, un nombre largement supérieur à l'estimation moyenne des économistes.

Valeurs en hausse

2e séance de rebond pour Worldline qui profite également d'un conseil maintenu à ‘achat' de la part du bureau d'analyses Jefferies même si l'objectif de cours a lui été ramené de 101 à 70 euros. Wordline qui domine le SBF 120 devant CGG et Valeo

A noter aussi la bonne tenue de Maisons du Monde alors que cette fois c'est Midcap Partners a qui confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 28,90 euros sur le titre.

Et puis c'est une bonne séance aussi pour les foncières avec Unibail-Rodamco-Westfield et Klépierre

Valeurs en baisse

Ca reste tendu pour DBV technologies : la biotech présentera en fin de semaine des résultats de nouvelles études cliniques sur l'utilisation de Viaskin Peanut chez les enfants à la réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology.

Derrière, on retrouve Neoen McPhy Energy et Valneva alors que sur le CAC 40

C'est Airbus qui perd de l'altitude de même que TotalEnergies qui se relie avec le baril de Brent. Ce dernier cède 2% vers les 82,35 dollars.

LG (redaction@boursorama.fr)