Le debrief Bourse du 3 mai : le CAC 40 reprend de la hauteur avant la Fed

information fournie par Boursorama • 03/05/2022 à 18:00

Bon ça va mieux à la Bourse de Paris après une entame de semaine difficile même si la hausse du jour aurait pu être plus belle... si elle était restée aussi soutenue que ce matin. Enfin, on ne va pas bouder notre plaisir : le CAC 40 finit la journée en progression de 0,79% vers les 6.476 points et 3,6 milliards d'euros échangés.

C'est un peu la veillée d'armes sur les marchés avant la décision de la Fed demain sur les taux et cette hausse d'un demi-point de pourcentage qui est attendue...

Hier, les taux sur les emprunts d'Etat à 10 ans US avaient d'ailleurs franchi le seuil des 3% pour la première fois depuis 2018 ! Ils se détendent un peu aujourd'hui autour de 2,92%.

Les indices américains grimpent prudemment avant ce climax de la semaine. A 17h45, le Dow Jones est à +0,7% vers 33.289 pts et le Nasdaq à +0,44% vers 12.589 pts. A noter, le gadin de 15% du site de voyages Expedia à la suite de mauvais résultats.

Valeurs en hausse

Et c'est Alstom qui était la locomotive du SBF 120 aujourd'hui. L'équipementier ferroviaire bénéficie d'un conseil à l'achat réaffirmé de Citi qui s'attend à ce qu'Alstom génère un cash-flow positif au second semestre 2022 et au cours des prochaines années.

Derrière, ça va bien aussi pour BNP Paribas alors que la banque a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre avec un résultat net de 2,1 milliards d'euros en hausse de 19,2%. Ca profite à Crédit Agricole et Société générale

Accor repart de l'avant après une séance de prises de bénéfices dans la foulée de sa publication trimestrielle

Ça va bien aussi pour Vallourec et TotalEnergies qui profitent de la bonne publication du britannique BP malgré des charges exceptionnelles liées à son retrait de Russie. Vallourec a également annoncé avoir investi dans GreenFire Energy, une start-up américaine qui développe des systèmes de géothermie.

Valeurs en baisse

Nouvelle séance de repli pour Solutions 30, lanterne rouge du SBF 120.

Imerys reste sous pression depuis la publication de ses chiffres du T1 jeudi soir.

Et puis la situation reste compliquée pour les groupes de luxe comme Hermès, Kering et LVMH, L'Oréal recule alors qu'on évoque désormais un possible confinement de Pékin. Une situation sanitaire qui risque de peser sur les géants du secteur.

