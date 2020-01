Le debrief Bourse du 29 janvier : la hausse se poursuit à Paris

Boursorama • 29/01/2020 à 18:30

On parle toujours coronavirus à la Bourse de Paris mais sans inquiétude excessive. Le CAC 40 poursuit donc le rebond engagé hier et finit en progression de 0,49% vers les 5955 points.

On a pas pris trop de risques non plus alors qu'on attend ce soir la décision de politique monétaire de la Fed (même si on table sur un statu quo) et des résultats d'entreprises importants dont ceux de Microsoft, Facebook ou Tesla après clôture de Wall Street. Tesla dont le cours a, faut-il le rappeler, explosé de 140% sur les six derniers mois.

Les marchés américains sont aussi dans le vert mais pas trop + 0,5% pour le Dow Jones et +0,3% pour le nasdaq modérés dans leurs ardeurs par une chute de 4,9% des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis en décembre, la plus forte depuis 2010.

Valeurs en vue

En hausse

Sur le SBF 120, Ipsen poursuit son rebond devant Verallia qui signe sa 5e séance de hausse consécutive, grimpant de près de 10% sur la période

Safran avait mis la postucombustion. Le groupe aéronautique est influencé positivement par les résultats de General Electric qui flambe d'ailleurs sur le SRD (+11,9%). L'américain et le français sont partenaires à égalité dans le groupe Engine Alliance qui développes les moteurs LEAP équipant notamment l'A320neo ou le 737Max. 737 max dont Boeing estime qu'il pourrait revoler au cours du premier semestre.

Ca va bien aussi pour Ingenico et sur le SRD encore une biotech qui prend plus de 10% aujourd'hui c'est AB Science (+15,42%)

En baisse

Le titre SES Global était en orbite basse aujourd'hui. En cause, toujours cette fameuse Bande-C prévue pour déployer la 5G. Le Sénat américain voudrait limiter à 6 milliards de dollars l'argent que recevra la C-band alliance (consortium dont fait partie l'opérateur satellitaire français) pour libérer le spectre de fréquences. Une somme très loin des 77 milliards envisagés par les acteurs du secteur.

Derrière c'est compliqué aussi pour Fnac Darty et Lagardère

Sur le CAC 40, c'est Capgemini qui est lanterne rouge devant Sodexo et Orange...

En repli aussi LVMH après la publication de ses résultats annuels hier soir dans un contexte d'inquiétude sur les perspectives du luxe. Il n'a pourtant pas déçu avec un chiffre d'affaires qui passe pour la première fois la barre des 50 milliards d'euros enh croissance de 10% à périmètre comparable. Idem pour le résultat opérationnel qui gagne 15% à 11,5 milliards.

