Le debrief Bourse du 27 février : le CAC 40 en petite hausse, dans une actualité réduite

Le CAC 40 signe un parcours en dents de scie aujourd'hui mais finit presque la séance au plus haut, à +0,23%, vers les 7.948 points et près de 2,7 milliards d'euros échangés dans une actualité plutôt calme.

La situation est plus contrastée outre-Atlantique avec un Dow Jones qui se replie de 0,4% à 17h45 mais un Nasdaq en progression de 0,1%. Chaîne américaine de grands magasins, Macy's progresse de 4,5%. Si l'entreprise a publié des résultats décevants, elle a également annoncé la fermeture de 150 points de vente d'ici à 2026, soit 30% de ses magasins.

Valeurs en hausse

GTT évoluait plein gaz ! Le spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés a publié de très beaux résultats 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 428 millions d'euros, en hausse de 39% et un résultat d'exploitation (Ebitda) qui a grimpé de presque 46% pour atteindre 235 millions d'euros. Pour rappel, GTT visait un bénéfice opérationnel compris entre 190 et 235 millions. Il table sur un chiffre d'affaires consolidé entre 600 à 640 millions en 2024 pour un Ebitda consolidé entre 345 et 385 millions.

Bouygues était solide également sur le CAC 40 grâce à de bons chiffres 2023 avec notamment un résultat opérationnel courant des activités qui atteint 2,41 milliards d'euros en hausse de 19% sur un an et de 11% en proforma incluant Equans sur l'ensemble de 2022.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120,c 'est Seb qui était le plus à la peine.

L'autre gros gadin du jour est signé Eurofins Scientific, dont les chiffres 2023 ont déçu. L'an dernier, l'Ebitda ajusté s'est établi à 1,36 milliard d'euros contre 1,51 milliard en 2022, soit une baisse de 9,9%, et le chiffre d'affaires a reculé de 2,9% à 6,51 milliards d'euros. Dans une note, les analystes de Jefferies s'inquiètent en particulier de la faiblesse du flux de trésorerie disponible, à 626 millions d'euros, et regrettent la réduction prononcée du dividende annuel, annoncé à 0,50 euro par action contre un consensus à 0,92 euro.

Edenred aussi est pénalisé : Le groupe a publié un résultat net de 267 millions d'euros, en baisse de 30,8%, en raison d'une amende de 158 millions d'euros réglée en 2021 à l'autorité de la concurrence mais imputée aux comptes de 2023, la cour d'appel ayant confirmé la sanction l'année dernière.

Sur le SRD, Casino poursuivait son rally haussier (+43%) alors que c'était justement l'inverse pour Rallye (-50,6%). A l'issue de la restructuration du distributeur, Rallye détiendra environ 0,1% du capital de Casino et perdra donc son contrôle. Dans la mesure où cette perte du contrôle constitue un cas d'exigibilité anticipée des financements conclus par Rallye dans le cadre des offres de rachat lancées en 2021 et 2022 sur sa dette non sécurisée, Rallye sera donc en cessation des paiements à compter de la date de réalisation de la restructuration financière de Casino. En conséquence, il sollicitera alors la résolution de son plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

