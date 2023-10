Le debrief Bourse du 26 octobre : Paris en légère baisse, sous un flot de résultats

information fournie par Boursorama • 26/10/2023 à 18:10

Eh bien c'est encore une séance où ça a bataillé ferme sous un nouveau déferlement de résultats d'entreprises. Le CAC 40 avait clairement pris un mauvais départ mais deux événements ont marqué la tendance à la mi-journée. D'une part, la BCE qui, sans réelle surprise, a laissé ses taux inchangés. Beaucoup d'observateurs semblent désormais parier qu'il n'y aura plus de nouvelle hausse de taux en zone euro. De l'autre, on a pris connaissance de la croissance américaine au 3e trimestre, en première lecture : +4,9%, c'est bien mieux qu'attendu et ça confirme l'insolente santé de l'économie US. De quoi donner la migraine à la Fed sur la politique monétaire à venir...

Finalement, le CAC 40 flanche, mais pas tant que ça, clôturant à -0,38% vers les 6.889 points et près de 3,3 milliards d'euros échangés.

C'est rouge aussi à Wall Street à 17h45 à -0,4% pour le Dow Jones et -1,3% pour le Nasdaq. Aujourd'hui, c'est Meta Platforms qui est sanctionné (-4,3%) avec pourtant des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu mais des perspectives 2024 jugées sans doute trop prudentes par les investisseurs. Alphabet continue pour sa part de reculer à -1,9%.

Valeurs en hausse

Sur le CAC 40, rebond technique assez logique pour Worldline (+13,1%) après la terrible punition d'hier.

Nexity prend lui sa revanche (+11,2%). Vendu avant même d'avoir publié ses trimestriels, le promoteur immobilier a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,96 milliards d'euros à neuf mois, quasiment stable sur un an. Il a de plus confirmé ses objectifs 2023, abaissés fin juillet, "sous réserve de l'évolution de l'environnement de marché".

Publications bien accueillies également pour Atos, Lectra et Ipsos sur le SBF 120 et pour STMicro, Carrefour et Danone sur le CAC 40. Le groupe agroalimentaire a même relevé ses objectifs annuels : une croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 7% en données comparables, contre 4 à +% précédemment, et toujours une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

Valeurs en baisse

C'est le gros coup de frein pour Plastic Omnium. L'équipementier automobile a surpris en abaissant ses objectifs annuels. il vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros (contre supérieure à 400 millions auparavant) et un cash-flow libre entre 190 et 210 millions d'euros (contre supérieur à 260 millions).

La situation reste très compliquée pour Clariane qui cède encore près de 20% aujourd'hui et 31% sur cinq séances glissantes.

Derrière, c'est une nouvelle séance rouge vif pour Teleperformance qui cède désormais 16% sur un mois.

En repli également sur le CAC 40, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net qui s'est replié de 4%, à 2,66 milliards d'euros. Jefferies et UBS soulignent les performances décevantes de la banque de détail en France et en Italie.

Et puis les valeurs du luxe sont à nouveau en difficulté, à l'image de Kering mais aussi de Hermès.

LG (redaction@boursorama.fr)