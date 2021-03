Le debrief Bourse du 26 mars : Paris veut jouer la sortie de crise

Boursorama • 26/03/2021 à 18:04

Portée par Wall Street qui a terminé en hausse hier, la Bourse de Paris rebondit.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,61% vers les 5988 points.



Du côté des valeurs,

La progression des cours des métaux poussée par les anticipations de reprise de l'économie permettent un décollage à ArcelorMittal : +8,33%.

Saint-Gobain (+2,73% deuxième plus forte hausse) profite de son côté des plans de relance, et notamment de l'annonce d'Emmanuel Macron qui plaide pour une relance européenne « plus vigoureuse ».

Les valeurs de la tech sont encore en hausse. A l'image de Worldline.

STMicro est également recherché (+2,57%), après l'approbation des actionnaires du renouvellement pour trois ans du mandat de son patron Jean-Marc Chéry.

Dans le sillage des grandes banques américaines, les valeurs bancaires françaises sont à la hausse. La Fed a en effet annoncé la levée des restrictions sur les dividendes et les rachats d'actions.

A l'inverse, l'automobile et le luxe sous-performent.

On note aussi des prises de bénéfices sur Pernod Ricard. Credit Suisse a confirmé son conseil neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 172 euros.



Sur le SBF 120, la hausse des cours du pétrole profite à TechnipFMC

On note également un rebond de GTT.

Mais c'est Eramet qui enregistre la deuxième plus forte hausse. Selon le magazine Challenges, un accord pourrait être trouvé d'ici le conseil d'administration de mardi dans la guerre de gouvernance qui oppose la famille Duval, premier actionnaire du groupe à l'Etat, deuxième actionnaire.

Du côté des baisses maintenant, Rexel se replie après l'annonce du départ de son directeur général Patrick Berard qui devrait quitter ses fonctions le 1er septembre. Il était à la tête du groupe depuis 2016.



Outre-Atlantique, Wall Street achève une semaine volatile avec optimisme porté par la réouverture de l'économie rendue possible là-bas grâce à une vaccination massive.



