Le debrief Bourse du 26 mars : le CAC 40 repart vers ses plus-hauts

information fournie par Boursorama • 26/03/2024 à 18:00

Après la pause d'hier, le CAC 40 termine cette journée sur une hausse de 0,41% vers les 8.185 points et 3,1 milliards d'euros échangés. Le tout dans une actualité financière plutôt clairsemée surtout marquée par les recommandations d'analystes.

Outre-Atlantique, le Dow Jones, le Nasdaq grimpent respectivement de 0,25% et 0,29% à 17h45. A noter que Tesla accélère de près de 5% alors que le groupe a annoncé son intention d'offrir à ses clients américains un mois d'essai gratuit de son système d'aide à la conduite.

Valeurs en hausse

Rubis brille encore plus qu'hier alors que selon un avis publié par l'AMF, Vincent Bolloré a franchi le 20 mars à la hausse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de la société. Oddo BHF a relevé son conseil sur le titre passant de "neutre" à "surperformance" avec un objectif de cours relevé de 31 à 36 euros.

Toujours sur le SBF 120, on retrouve Eutelsat, Ayvens et Air France-KLM.

Sur le CAC 40, c'est Kering qui rebondit après quatre séances de baisse, devant BNP Paribas. La banque qui profite notamment d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs qui passe de "neutre" à "acheter", tout en relevant son objectif de cours de 74,70 à 82,60 euros.

Valeurs en baisse

Orpea et Euroapi signent les replis les plus marqués sur le SBF 120. C'est rouge aussi pour Carmila et Technip Energies.

Sur le CAC 40, Stellantis évoluait en marche arrière. Il faut dire que Berenberg a abaissé son conseil sur le titre d'"achat" à "conserver", tout en relevant son objectif de cours de 21 à 29 euros. Dans une étude consacrée au secteur européen de l'automobile, le courtier estime qu'il est temps de "reprendre son souffle" après une hausse de 27% depuis le début de l'année alors que le potentiel de bonnes surprises est aujourd'hui plus limité après les solides résultats dégagés.

Carrefour se replie également. Le distributeur qui a annoncé avoir conclu un accord pour le rachat de 25 millions de ses propres actions, soit environ 3,5% de son capital, auprès de Galfa. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros pour 2024.

Hermès et LVMH ne connaissent pas le même sort que Kering et lachent respectivement 0,67% et 0,45%.

Sur le SRD, c'est un 2e jour de très sévère repli pour Casino et Rallye. Casino qui a annoncé que sa cotation sera suspendue demain, journée au cours de laquelle le conseil d'administration doit se réunir dans le cadre de la validation de la restructuration financière du groupe. La cotation "devrait reprendre le 28 mars à l'ouverture du marché sous réserve de la bonne réalisation de la restructuration".

LG (redaction@boursorama.fr)