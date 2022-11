Le debrief Bourse du 25 novembre : fin de semaine au ralenti à Paris mais...

information fournie par Boursorama • 25/11/2022 à 18:06

Il fallait s'y attendre, ça n'a pas été l'affluence des grands jours à la Bourse de Paris au lendemain de Thanksgiving et alors que Wall Street n'est ouvert aujourd'hui que pour une demi-séance. D'ailleurs, l'indice finit autour de son point d'équilibre : +0,08% vers les 6.712 points et seulement 2,4 milliards d'euros échangés. Il signe tout de même sa 8e semaine de hause d'affilée et un gain de 20% depuis le point bas de septembre.

Outre-Atlantique aussi, c'est plutôt calme avec, à 17h45, le Dow Jones qui gagne 0,5% vers les 34.365 points alors que le Nasdaq se replie lui de 0,5% vers les 11.232 points. A noter la baisse de 2,2% d'Apple à la suite d'informations selon lesquelles la production d'iPhone dans l'usine Foxconn de Zhengzhou, perturbée par les manifestations des ouvriers, pourrait chuter d'au moins 30% en novembre.

Valeurs en hausse

C'est M6 qui termine en tête du SBF 120 devant Verallia et Ipsos

Les valeurs de l'aéronautique étaient également à l'honneur, à l'image de Dassault Aviation, Safran ou encore Airbus.

Sur le CAC 40, c'est TotalEnergies qui finit en tête devant Arcelormittal.

Valeurs en baisse

Elior repart en baisse après deux séances de forte hausse. Pour rappel, hier, le groupe de restauration collective avait confirmé examiner la reprise de la branche services de son actionnaire principal, le groupe de recyclage Derichebourg, indiquant toutefois n'avoir à ce stade "aucune certitude" sur l'issue des discussions en cours.

McPhy Energy, Valneva et Neoen se replient également de plus de 3,5%

Après avoir été l'une des plus fortes hausses du SBF 120 à la mi-journée, OVH cède finalement 0,9% Le spécialiste européen du cloud a dévoilé l'obtention d'un financement de 200 millions d'euros de la part Banque européenne d'investissement (BEI). Ce prêt sera dédié à ses investissements en Europe.

Sur le CAC 40, on assiste à des prises de bénéfices sur Renaut Pernod Ricard et STMicro.

LG (redaction@boursorama.fr)