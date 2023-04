Le debrief Bourse du 25 avril : nouvelle séance de repli à Paris

information fournie par Boursorama • 25/04/2023 à 18:00

Après un repli symbolique hier, le CAC 40 s'inscrit un peu plus nettement dans le rouge aujourd'hui terminant la séance à -0,56% vers les 7.532 points et 3,4 milliards d'euros échangés alors que les publication d'entreprises s'intensifient et que les bancaires connaissent une nouvel épisode de tension.

La cause est à chercher outre-Atlantique avec les difficultés de First Republic qui chute de 29%. La banque américaine régionale a annoncé une fonte de 41% de ses dépôts entre fin 2022 et fin mars 2023. Un chiffre qui aurait pu être encore plus lourd si onze grandes banques n'avaient pas déposé 30 milliards de dollars de fonds mi-mars. Fisrt Republic, dont les dépôts se sont stabilisés depuis début avril, prévoit d'importantes mesures d'économies pour renforcer sa situation financière.

Ca plus des résultats mitigés comme ceux d'UPS ou de General Motors et on a des indices américains qui se replient à 17h45 : -0,4% pour le Dow Jones -1% pour le Nasdaq. Après la clôture, on surveillera avec attention les publications d'Alphabet et Microsoft.

Valeurs en hausse

Solutions 30 repart de l'avant après six séances de correction.

Casino rebondit profitant de l'offre surprise de Daniel Kretinsky pour renflouer le groupe de distribution via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros.

Sur le CAC 40, Alstom mène le train des hausses devant Sanofi et Schneider Electric.

Valeurs en baisse

Orpea reste sous pression, hier le titre avait sèchement reculé après le refus du conseil d'administration du spécialiste de la dépendance de convoquer une assemblée générale.

Sartorius Stedim, Eutelsat et OVH Cloud sont également à la peine.

Pénalisées par First Republic et la division par deux du bénéfice d'UBS au premier trimestre, ce sont les bancaires qui reculent le plus nettement sur le CAC 40 à l'image de Société Générale, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole.

Veolia (-1,44%), lui, n'a pas profité du relèvement de recommandation de JP Morgan passé de "sous-pondérer" à "neutre" avec un objectif de cours rehaussé de 22,50 à 29 euros.

Sur le SRD, c'est Nanobiotix qui chute lourdement : -32%. La biotech a creusé sa perte à 57 millions d'euros en 2022. Surtout, elle disposait de 41,4 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2022 contre 83,9 millions un anauparavant. Elle affiche une visbilité financière jusqu'au 3e trimestre 2023...

LG (redaction@boursorama.fr)