Le debrief Bourse du 23 octobre : une belle séance pour finir la semaine

Bon, après trois séances de baisse d'affilée on finit bien la semaine avec un CAC 40 qui signe une séance à +1,2% à 4909,64 points avec 3,1 milliards d'euros échangés. Le tout sous une avalanche de résultats trimestriels plutôt bien accueillis dans leur ensemble.

Outre-Atlantique, le débat entre les deux candidats à la présidentielle n'a pas réservé de surprise. Et on parle toujours plan de relance au Congrès, sans beaucoup avancer. Du coup, les marchés boudent un peu. Le Dow Jones cède 0,3% à 18h20 vers les 28.273 points alors que le Nasdaq recule de 0,39% vers les 11.461 points.

Valeurs en hausse

Ipsos domine, et de loin, le palmarès du SBF 120. Le spécialiste des sondages et des études de marché a publié un chiffre d'affaires de 468,6 millions d'euros au troisième trimestre, alors certes en baisse de 3,3% à taux de change et périmètre constants, mais supérieur aux attentes des analystes, ce qui explique la belle réaction du marché. Des analystes qui ont du coup relevé leur objectif de cours, à l'image d'Oddo BHF qui passe de 28 à 30 euros tout en réitérant son conseil à «achat» sur le titre.

Derrière, séance sans tache aussi pour Elis. Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 12% au 3e trimestre, moins forte que prévu, le groupe de blanchisserie industrielle a indiqué que sa marge brute d'exploitation et le flux de trésorerie disponible devraient finalement progresser légèrement cette année grâce aux mesures de réduction des coûts contre une stabilité prévue auparavant.

Résilience saluée aussi chez Bureau Veritas. Même si le chiffre d'affaires se replie de de 4,4% en organique à 1,1 milliard au T3, trois des six activités du groupe sont en croissance sur la période.

Enfin, Airbus a survolé le CAC 40. Le géant aéronautique a demandé à ses fournisseurs de se préparer à une potentielle hausse de la production de la famille A320 neo, qui pourrait survenir au plus tôt à l'été 2021 et aller jusqu'à 18%. Il entraine Safran dans son sillage.

Bien orienté aussi BNP Paribas et Michelin qui a relevé ses prévisions 2020 après un trimestre plus solide que prévu et vise désormais un résultat opérationnel à plus de 1,6 milliard d'euros hors effets de changes, contre une précédente estimation de plus de 1,2 milliard.

Valeurs en baisse

TechnipFMC broie du noir malgré des trimestriels meilleurs qu'attendu notamment marqués par un excédent brut d'exploitation ajusté en recul de 15,3%, à 321,2 millions.

En repli également, Eurofins Scientific et Sopra Steria qui poursuit le mouvement entamé hier alors que le groupe a annoncé qu'il avait été la cible d'une cyber attaque.

Sur le CAC 40, c'est l'étoile de Kering qui palit. Si les ventes du groupe ont bien rebondi au 3e trimestre, ce n'est pas le cas pour celles de Gucci, principal contributeur aux bénéfices qui ont encore reculé de 8,9% en données comparables...

LG (redaction@boursorama.fr)