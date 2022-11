Le debrief Bourse du 23 novembre : une petite hausse avant le long week-end de Wall Street

information fournie par Boursorama • 23/11/2022 à 17:52

Le CAC 40 n'était pas d'humeur à prendre des initiatives à la veille de Thanksgiving et dans l'attente, à 20 heures, des minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed des 1er et 2 novembre. Un peu à l'image d'hier, l'indice français termine en légère hausse : +0,32% vers les 6.679 points et seulement 2,6 milliards d'euros échangés.

Même causes, mêmes effets pour les marchés américains, avec à 17h45, un Dow Jones à +0,3% vers les 34.212 points et un Nasdaq à +1% vers les 11.295 points. Pour rappel, Wall Street sera fermée demain pour Thanksgiving et rouvrira vendredi pour une session écourtée.

Valeurs en hausse

Elior met fin à une série de cinq séances de repli et termine en tête du SBF 10. Le groupe de restauration a pourtant publié une perte nette part du groupe de 427 millions d'euros pour son exercice 2021-2022, contre -100 millions sur l'exercice précédent. Mais les investisseurs ont préféré regarder devant alors que sur le nouvel exercice, Elior table désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8%, contre "au moins 7%" auparavant ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée entre 1,5 et 2%.

Derrière, on retrouve Eramet, Soitec et McPhy Energy.

Sur le CAC 40, c'est Air Liquide qui mène la danse devant Worldline, Hermès et L'Oréal.

Valeurs en baisse

Séquence boursière décidément volatile pour Vallourec, un jour plus forte baisse du SBF 120, le lendemain plus forte hausse. Eh bien aujourd'hui ce sera plus forte baisse avec un repli de x%

Antin Infrastructures Partners se replie également alors que Telerperformance et Atos restent sous pression, 3e séance consécutive dans le rouge pour le premier et repli pour retour en baisse pour le second après le rebond d'hier.

Sur le CAC 40, en plus de Teleperformance, ce sont Stellantis, Sanofi et TotalEnergies qui sont à la peine.

LG (redaction@boursorama.fr)