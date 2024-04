Le debrief Bourse du 23 avril : le CAC 40 reprend les 8.100 points

information fournie par Boursorama • 23/04/2024 à 18:00

On est un peu dans la même configuration qu'hier avec un indice qui monte sous un flot de publications trimestrielles mais des volumes pas forcément très fournis puisque le CAC 40 grimpe de 0,81% vers les 8.106 points et 3,1 milliards d'euros échangés.

Même scénario aux Etats-Unis à 17h45 où Dow Jones et Nasdaq progressent de concert : +0,6% pour le premier +1,5% pour le second, porté par la bonne tenue des valeurs de technologies. On attend les chiffres de Tesla ce soir après Bourse alors que General Motors (+4,3%) a épaté les investisseurs avec des résultats trimestriels supérieurs aux objectifs un relèvement des prévisions annuelles.

Valeurs en hausse

Sartiorius Stedim met fin à sa séquence baissière, c'est notamment grâce aux bons résultats publiés par son homologue américain Danaher qui gagne lui près de 7% sur le Nyse.

Toujours sur le SBF 120, ca rebondit aussi pour VusionGroup. Scor et Eurazeo et c'est Accor qui domine le CAC 40 alors que Publicis Groupe établit un nouveau plus-haut absolu en séance à 105,80 euros.

Legrand gagne, lui, 1,6% Goldman Sachs a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours à 112 euros. Le groupe a également annoncé deux acquisitions : le néerlandais Enovation, spécialiste des logiciels de santé et l'indien Netrack qui fabrique des racks pour serveurs et réseaux.

Renault est lui passé de la marche arrière à la marche avant, mais en première seulement, puisqu'il finit à +0,4%. La marque au losange a publié un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros, en hausse de 1,8% au premier trimestre, porté par la bonne performance de ses activités de financement, venues compenser une légère baisse des revenus de ses activités automobiles.

Valeurs en baisse

Eutelsat est lanterne rouge du SBF 120 devant Valeo, Vallourec et Arkema.

Danone signe le repli le plus fort du CAC 40 mais ne cède que 0,57%.

En revanche sur le SRD, le gadin du jour est signé OVH Cloud qui recule de 17,6%. Le groupe a réduit son objectif de chiffre d'affaires pour 2024 en invoquant des conditions difficiles, en particulier en Europe, malgré un bénéfice semestriel supérieur aux attentes. Il vise désormais une croissance organique entre 9 et 10% contre une fourchette de 11 à 13% auparavant.

