Le debrief Bourse du 22 mai : le CAC 40 pénalisé par les valeurs du luxe

22/05/2024

Aujourd'hui la Bourse de Paris cède à nouveau du terrain avec une baisse de 0,61%, clôturant à 8 092 points, tout ça dans des volumes d'échanges de 2,94 milliards d'euros sur la journée.

Malgré un fort ralentissement de l'inflation britannique sur le mois d'avril, celle-ci plombe l'ambiance sur les marchés car elle demeure un peu plus élevée que prévu. Les craintes concernant le calendrier des premières baisses de taux persistent donc pour les investisseurs, avant les minutes de la FED à 20h00.

Parmi les valeurs du CAC 40, le secteur du luxe pèse sur l'indice. La mise en garde de Chanel pénalise ses concurrents. Le groupe non-côté, a publié hier soir une croissance à deux chiffres de ses ventes annuelles, et a averti que l'industrie du luxe entrait dans un environnement plus délicat. On retrouve donc Hermès en retrait de 4,25%, accompagné par LVMH qui cède 2,11%.

Sur les valeurs en hausse, Dassault Systèmes se distingue encore et progresse de 3,43%. STMicroelectronics se reprend et augmente de 3,05%. Le groupe a annoncé l'approbation de toutes les résolutions à l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Tout d'abord, avec le renouvellement du mandat du PDG, et avec la distribution d'un dividende en numéraire de 0,36 $US par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,09 $US.

Sur le SBF 120, Valneva récupère les pertes d'hier et progresse de 5,53%. Soitec, relevé par les analystes de JPMorgan à « neutre », gagne 3,34% puis Eurofins Scientific et Neoen prennent également plus de 2%.

De l'autre côté du tableau Coface plonge de 5,80%, sous le seuil des 14€. Viridien cède 4,94%, puis Maurel&Prom est sur un repli de 3,82%.

Et enfin à Wall Street, l'ouverture se fait comme la veille sur une note prudente, avec des indices sans directions clairs. Tous les regards sont bien évidemment portés sur les deux événements de la soirée, avec la FED et les résultats trimestriels de Nvidia.

