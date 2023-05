Le debrief Bourse du 22 mai : le CAC 40 démarre la semaine sur un repli de 0,18%

information fournie par Boursorama • 22/05/2023 à 18:00

C'est un petit repli pour débuter la semaine à Paris. Le CAC 40 clôture la journée à -0,18% vers les 7.478 points et 2,8 milliards d'euros échangés seulement. L'indice continue donc d'évoluer dans une certaine torpeur en l'absence de résultats d'enteprises ou d'indicateurs économiques majeurs.

Evolution contrastée aux Etats-Unis, où on est toujours suspendu au feuilleton sur le relèvement du plafond de la dette : les négociations entre démocrates et républicains doivent reprendre aujourd'hui. A 17h45, le Dow Jones recule de 0,2% alors que le Nasdaq est à +0,5%. A noter le recul de 3,2% de l'action Micron alors que la Chine a décidé d'interdire à ses opérateurs nationaux d'infrastructures clé de travailler avec le fabricant américain de semi-conducteurs.

Valeurs en hausse

Dassault Systèmes s'est installé en tête des hausses du SBF 120. L'éditeur de logiciel bénéficie notamment d'un relèvement de recommandation de Kepler Cheuvreux, de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours relevé de 41 à 48 euros.

BNP Paribas signe une 4e séance de progression devant Air France-KLM et Technip Energies. Air France-KLM qui s'envole désormais de 37% depuis le début de l'année.

Sur le CAC 40 en plus de Dassault Systèmes et BNP, on retrouve Worldline et Orange qui bénéficie aussi d'un avis favorable, celui de Morgan Stanley qui a confirmé sa recommandation à "surpondérer" tout en relevant son objectif de cours de 14 à 15 euros.

Sur le SRD, toujours très volatile, la biotech Nanobiotix repart à la hausse Selon AOF citant une source de marché, Portzamparc serait passé à "acheter'"sur la valeur avec un objectif de cours de 6,10 euros.

Valeurs en baisse

Orpea pointe à nouveau à la dernière place du SBF 120 devant Elior, toujours sous pression après son abaissement de prévision sur la marge 2023 la semaine dernière.

Antin Infrastructures Partners est aussi mal orienté devant Fnac Darty.

LG (redaction@boursorama.fr)