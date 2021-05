Le debrief Bourse du 21 mai : le nuage de l'inflation se dissipe... pour l'instant

Boursorama • 21/05/2021 à 18:44

La publication d'indicateurs économiques encourageants en zone euro atténue les craintes des investisseurs au sujet d'une poussée de l'inflation aux Etats-Unis.

L'activité du secteur privé en zone euro a en effet progressé en mai à son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, soutenue par le plus fort rebond de la demande depuis 15 ans, selon les données préliminaires publiées par IHS Markit.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,68% vers les 6386 points.



Du côté des valeurs,

Le rebond profite à Altom plus forte hausse de l'indice + 2,39% et au secteur automobile. Stellantis gagne 1,77%.

Le luxe est lui aussi recherché. Hermès gagne 1,41%.

Et, dans le sillage des valeurs aéronautiques américaines, Airbus a pris son envol cet après-midi : +1,45%.

Dans l'actualité, Saint-Gobain a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition du groupe Chryso, le premier chimiste français pour matériaux de construction. L'opération s'effectuera sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros. Le titre progresse de 1,12%.

A l'inverse, Carrefour se replié de 1% plus forte baisse du CAC 40. Le groupe a annoncé le renouvèlement du mandat de PDG d'Alexandre Bompard pour une durée de 3 ans.

La tech rechute. Atos lâche 0,8%.



Sur le SBF 120,

Rebond pour Iliad qui reste toutefois insuffisant pour effacer les pertes accusées par le titre cette semaine.

Le segment automobile est aussi recherché sur l'indice avec Valeo qui progresse.

A l'inverse, Valneva poursuit son repli toujours pénalisé par ses résultats du premier trimestre.

Vallourec baisse également. Si ses résultats sur les trois premiers mois de l'année sont supérieurs aux attentes des analystes, le titre est pénalisé par l'annonce de la finalisation de sa restructuration financière d'ici au 30 juin, qui sera fortement dilutive pour les actionnaires historiques.

Les investisseurs prennent également leurs distances avec Sodexo qui souffre des tensions qui s'exercent sur le marché de l'emploi et l'inflation des salaires aux Etats-Unis, estime Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur le titre de "acheter" à "sous-performance" et réduit son objectif de cours de 89 à 70 euros.





Enfin on attend toujours la communication de Solutions 30 dont le titre est suspendu depuis le 10 mai à la Bourse de Paris. Le groupe doit publier ce vendredi une communication initialement prévue le 25 mai après un rappel à l'ordre de l'AMF.

Outre-Atlantique, le marché est également orienté à la hausse. L'optimisme sur l'amélioration de la conjoncture l'emporte là aussi sur les craintes au sujet de l'inflation.

Voilà c'est tout pour ce soir. Il n'y aura pas de debrief Bourse ce lundi même si les marchés restent ouverts. On se retrouve donc mardi, en attendant toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama.