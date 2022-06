Le debrief Bourse du 21 juin : nouvelle séance de hausse... mais avec peu de carburant

information fournie par Boursorama • 21/06/2022 à 18:35

Allez, et de deux. Nouvelle séance dans le vert à la Bourse de Paris, on était même parti pour reprendre les 6000 points avant de se dire que c'était peu être trop ambitieux compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèsent sur les marchés.

Résultat, le CAC 40 finit cette journée à +0,75% vers les 5.965 points et attention des petits volumes, 2,8 milliards d'euros seulement...

Aux Etats-Unis, les marchés étaient fermés hier pour Juneteenth, nouveau jour férié qui marque l'émancipation des esclaves depuis 1865. Oubliant un peu inflation et risque de récession, Ils ont rouvert du bon pied aujourd'hui avec une franche progression : a 17h45, le Dow Jones grimpe de 1,88% vers les 30.451 point et le Nasdaq est encore plus vigoureux 3,1% vers les 11.134 points.

Valeurs en hausse

Et c'est Valneva qui domine les hausses. Boosté hier après l'annonce que Pfizer allait acquérir 8,% de son capital au prix de 9,49 euros par action dans le cadre de leur collaboration dans la maladie de Lyme, la biotech française reste bien orientée. Les investisseurs attendent les conclusions de la réunion mensuelle du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments qui se tient du 20 au 23 et qui devrait statuer sur le vaccin contre le covid-19 développé par le groupe.

Derrière on retrouve Eramet : le groupe minier français a signé la cession de sa filiale Aubert & Duval spécialisée dans les alliages de haute performance à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital.

Les paprapétrolières Vallourec et Technip Energies profitent de la bonne tenue du Brent

En hausse également Soitec (+3,86%) : Le Fonds stratégique de participations a annoncé être entré au capital du producteur de composants pour l'industrie électronique, en prenant une participation d'environ 150 millions d'euros.

Sur le CAC 40, Worldline domine les débats devant Air Liquide. Le géant des gaz industriels a signé un contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme avec Vattenfall aux Pays-Bas pour une capacité éolienne offshore en cours de construction d'environ 115 MW.

Valeurs en baisse

C'est Atos qui repart déjà dans le rouge cédant 5,13% sur la séance et plus de 66% depuis le début de l'année.

Derrière, on retrouve Air France-KLM, Solutions 30 et Elior Group

A noter aussi sur le SRD des prises de bénéfices sur la biotech DBVTechnologies après une progression de plus de 17% hier.

Sur le CAC 40, c'est Carrefour qui lanterne rouge, devant Sanofi et Safran.

