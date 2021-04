Le debrief Bourse du 21 avril : le CAC rebondit de 0,74%

Boursorama • 21/04/2021 à 18:20

Après la correction d'hier, le CAC 40 est déjà reparti à la hausse aujourd'hui avec un rebond qui s'est même accéléré en fin de séance pour un indice qui clôture à +0,74% vers les 6211 points, tiré par des bons résultats trimestriels. Le tout dans des volumes honorables avec 3,5 milliards d'euros échangés sur la séance.

Ca progresse aussi à Wall Street, au cours d'une séance là aussi rythmée par les publications d'entreprises à l'image de Halliburton, Verizon et Whirlpool. A 17h45, Le Dow Jones grimpe de 0,5% vers les 33.986 points alors que le Nasdaq est à +0,6% vers les 13.868 points. A noter que la nouvelle saison de Netflix n'a pas plu. Le champion de la vidéo en ligne cède près de 7,5% après annoncé un peu moins de 4 millions de nouveaux clients de janvier à mars, soit deux fois moins que prévu...

Valeurs en hausse

Ca positive aussi pour Carrefour. Le distributeur évolue en tête du SBF 120 après a publié un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 4,2% à périmètre comparable, porté par ses marchés clés en France, en Espagne et au Brésil. Fort de ce bon début d'année, il a confirmé ses objectifs financiers et opérationnels dans le cadre du plan stratégique "Carrefour 2022". Cerise sur le gateau, il annonce un plan de rachat d'actions de 500 millions d'euros, le premier depuis plus de dix ans.

Derrière, on retrouve la biotech DBV Technologies

Séance brillante pour Kering aujourd'hui, le groupe de luxe a séduit avec un chiffre d'affaires en croissance de 25,8% en comparable, à 3,89 milliards d'euros, bien au-dessus des attentes du marché. Le groupe de luxe a profité du rebond de la griffe vedette Gucci à qui a signé sur la période une croissance de 24,6% en comparable. Entrainé dans le sillage de Kering, LVMH et Hermès grimpent également...

Valeurs en baisse

C'est Valneva qui signe le repli le plus marqué du SBF 120. La biotech a en effet annoncé que faute d'être parvenu à un accord avec l'Union européenne, elle allait se tourner vers des discussions pays par pays pour fournir son candidat-vaccin contre la Covid-19.

Deux foncières suivent : Klépierre et Covivio

Sur le CAC 40, Teleperformance est lanterne rouge devant un tir groupé de bancaires avec BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.

