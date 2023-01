Le debrief Bourse du 2 janvier : le CAC 40 commence l'année du bon pied

information fournie par Boursorama • 02/01/2023 à 18:09

L'année commence bien pour le CAC 40 qui termine cette première séance de 2023 sur une progression de 1,87% vers les 6594 points et 1,9 milliard d'euros échangés. C'est peu me direz-vous, mais c'est normal alors que les marchés japonais, chinois, américains et britanniques sont restés fermés aujourd'hui.

Au rayon statistiques, on peut quand même se satisfaire d'un indice PMI manufacturier ressorti à 47,8 pour la zone euro en décembre, après 47,1 en novembre. Alors certes, c'est en dessous du seuil des 50 points, qui sépare croissance et contraction de l'activité, mais son meilleur niveau en trois mois, signe que le plus dur est peut-être passé pour la zone...

Valeurs en hausse

Atos domine de loin les progressions du SBF 120 à +20%. Selon le journal Les Échos, Airbus serait "en discussion préliminaires" avec le groupe pour reprendre une petite partie du capital d'Evidian, la société qu'Atos doit créer pour abriter ses activités de cybersécurité, de serveurs haute performance et de conseil en numérisation. Pour rappel, selon le plan d'Atos, Evidian doit être coté en Bourse au second semestre de cette année. Les deux sociétés n'ont pour le moment pas commenté cette information.

Autre valeur qui commence bien l'année Orpea ! +10,2% et troisième séance de progression pour le spécialiste de la dépendance qui profite d'achats à bon compte alors qu'il cède 92% sur un an.

Malgré le recul de 8% du marché automobile français en 2022, les valeurs du secteur se distinguent aujourd'hui, à l'image de Faurecia, Valeo, Renault et Michelin...

Valeurs en baisse

Pas grand chose de notable, Sartorius Stedim, Eurofins Scientific et Edenred signent les plus forts replis du SBF 120 mais avec des chutes inférieures à 3% . Eurofins est d'ailleurs la seule valeur du CAC 40 dans le rouge.

