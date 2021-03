Le debrief Bourse du 17 mars : le CAC 40 joue la montre en attendant la Fed

Boursorama • 17/03/2021 à 18:18

Sans surprise, on a eu droit à une séance attentiste aujourd'hui avec un CAC 40 qui temporise et finit la journée stable oh allez, -0,01% vers les 6055 points. Les investisseurs attendent comme un oracle la décision de politique monétaire de la Fed et surtout sa vision sur le scénario de reprise économique et l'évolution de l'inflation. Du coup les taux longs montent et le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a d'ailleurs toujours 1,66%, un pic sur les treize derniers mois.

Outre-Altantique et bien évolution contrastée à 17h45 avec un Dow Jones qui grimpe de 0,2% vers les 32.900 points et des valeurs technos logiquement sous pression et un Nasdaq qui recule de 1,1% vers les 13.325 points.

Valeurs en hausse

Le secteur auto était à l'honneur aujourd'hui grâce notamment aux prévisions optimistes de BMW. Faurecia, Renault, Valeo et Michelin roulaient donc en tête des hausses que ce soit sur le SBF 120 ou sur le CAC 40. L'équipementier auto Faurecia a par ailleurs annoncé la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions portant sur jusqu'à 2% de son capital et le lancement d'une émission d'obligations vertes senior d'un montant de 400 millions d'euros.

En vert aussi Technip Energies et Nexans. Pour le groupe industriel c'est un peu grace à Oddo. Le bureau d'analyses a confirmé sa recommandation à surperformance mais a relevé son objectif de cours de 73 à 85 euros, convaincu par le potentiel du plan stratégique à horizon 2024 du fabricant de câbles

A noter enfin sur le CAC 40 la progression de 2,60 de Publicis Groupe.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120, les groupes d'énergie Neoen et Albioma sont une nouvelle fois sous pression. Neoen a annoncé une levée de fonds de 600 millions d'euros alors que le groupe veut doubler sa capacité de production d'ici à 2025.

Elior n'était pas non plus dans son assiette. Alors qu'on parle désormais de plus en plus de reconfinement en France, le groupe de restauration collective a annoncé avoir obtenu un prêt garanti par l'Etat français (PGE) d'un montant de 225 millions d'euros.

On finit par Orpea qui a présenté des perspectives 2021 jugées décevantes par le marché notamment une croissance de l'activité d'au moins 6% cette année là où le consensus attendait un chiffre proche de 8%

Les valeurs de la tech étaient à la peine sur le CAC 40 avec notamment Worldline et Capgemini

LG (redaction@boursorama.fr)