Le debrief Bourse du 17 mai : une séance à +1,30% sur le CAC 40

information fournie par Boursorama • 17/05/2022 à 18:21

Selon un scénario désormais bien rodé, le CAC 40 a fini cette séance dans le vert après un démarrage de semaine en baisse. Il clôture cette journée sur un +1,30% vers les 6.430 points et 3,4 milliards d'euros échangés.

Il faut dire que les investisseurs ont accueilli avec un certain soulagement les ventes au détail d'avril aux Etats-Unis. Elles ressortent en hausse de 0,9%, plutôt en ligne avec les attentes, et ont été révisées à la hausse pour le mois précédent : +1,4% contre +0,5% en première lecture. Malgré l'inflation très forte, le consommateur américain tient bon !

Et ça, ça profite également aux indices US. A 17h45, le Dow Jones gagne 0,61% vers les 32.419 points et le Nasdaq rebondit de 1,5% vers les 11.840 points. A noter quand même le gadin du jour pour Walmart qui perd plus de 9,5% après avoir abaissé ses prévisions pour le deuxième trimestre...

Valeurs en hausse

A commencer par Elior qui termine en tête du SBF 120, signant une 3e séance de hausse consécutive alors qu'il publiera ses résultats du premier semestre de l'exercice 2021-2022 demain avant Bourse

Derrière ça rebondit pour les sanctions d'hier : Orpea et surtout Valneva.

Eramet prend, lui, 5,6%.

Enfin sur le CAC 40 Séance bien verte pour Engie. Il faut dire que le producteur d'énergie a enregistré un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en progression de 49% au premier trimestre, à 4,6 milliards d'euros. Fort de ce bon début d'année, Engie a relevé ses objectifs 2022 visant notamment désormais un résultat net récurrent, part du groupe compris entre 3,8 à 4,4 milliards d'euros, contre 3,1 à 3,3 milliards précédemment. Le premier fournisseur de gaz en France a indiqué s'être mis d'accord avec son homologue russe Gazprom sur un mécanisme, en cours de mise en place, lui permettant de respecter ses obligations de paiement du gaz russe en roubles, tout en évitant le risque lié aux devises.

Ça va bien aussi sur l'indice pour Société Générale, Schneider Electric et Worldline.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120, c'est déjà l'heure de la prise de bénéfices pour Casino après deux séances de nette hausse. Derrière on retrouve Trigano.

Sur le CAC 40, c'est Pernod Ricard qui boit la tasse. Sans doute un peu à cause de Morgan Stanley qui abaisse son objectif de cours de 230 à 220 euros.

Danone, Carrefour et Sanofi arrivent ensuite.

