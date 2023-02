Le debrief Bourse du 17 février : une semaine historique s’achève mais non sans inquiétude

information fournie par Boursorama • 17/02/2023 à 18:02

Le repli est symbolique pour le CAC 40 qui achève cette semaine avec un record historique atteint hier matin à 7387 points.

Ce soir, l'indice clôture sur une baisse de 0,25% vers les 7347 points dans un volume d'échanges de 4,2 milliards d'euros à la clôture.

Il faut dire que les derniers indicateurs venus des Etats-Unis montrent que l'inflation est tenace et que le combat des banques centrales sera encore long.

Du côté des valeurs,

Saint-Gobain est dopé par les résultats supérieurs aux attentes du groupe irlandais Kingspan. Le titre avance de 2,69%, plus forte hausse de l'indice.

Safran s'offre une hausse de 2,06%, deuxième plus forte hausse de l'indice.

Sanofi avance pour sa part de 1,42%.

A l'inverse,

Renault accuse la plus forte baisse de l'indice : -3,11%.

La tech est pénalisée par les inquiétudes sur les taux. Teleperformance recule de 2,7%.

Notons aussi que Hermès qui après avoir démarré dans le rouge est finalement en petite hausse : +0,34%. Malgré de solides résultats trimestriels, des analystes estiment que la récente performance de l'action suggère que la plupart des bonnes nouvelles ont déjà été intégrées.

On passe maintenant au SBF 120 où on assiste à un décollage du titre Air France-KLM. La compagnie aérienne indique en effet avoir tourné la page du covid après avoir renoué avec les bénéfices en 2022.

Toute autre ambiance chez Valneva qui chute après l'annonce par le laboratoire français de l'exclusion d'un important pourcentage de participants à des essais cliniques sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Candidat vaccin qu'il développe avec Pfizer.

Sale temps aussi pour Eutelsat qui doit fusionner avec le britannique OneWeb. Le titre recule de presque 9%.

Enfin on termine comme toujours par les marchés US. La Bourse de New York a démarré en baisse. Les investisseurs craignent en effet que la Fed opte pour la prudence en maintenant une politique monétaire restrictive tout au long de l'année.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.