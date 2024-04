Le debrief Bourse du 17 avril : tiré par le luxe, le CAC 40 rebondit

information fournie par Boursorama • 17/04/2024 à 17:55

Alors que les publications d'entreprises se poursuivent, le CAC 40 a bénéficié des chiffres appréciés de LVMH aujourd'hui. L'indice grimpe de 0,62% sur la séance, vers les 7.981 points et 3,3 milliards d'euros échangés. Parmi les autres résultats appréciés en Europe, on peut citer Adidas qui accélère l'allure à +8,7% après relevé ses objectifs annuels. A l'inverse, le néerlandais ASML, l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, cède 6% à cause d'un net recul de son bénéfice net au premier trimestre et de commandes décevantes.

Aux Etats-Unis, Dow Jones et Nasdaq se replient à 17h45 : à -0,3% pour le premier et -0,51% pour le second. A noter qu'Eli Lilly met fin à quatre séances de baisse : le groupe pharmaceutique a annoncé de premiers résultats positifs pour ses essais cliniques de phase III encourageants dans l'apnée du sommeil avec son médicament anti-obésité le trizépatide, plus connu sous son nom commercial Zepbound.

Valeurs en hausse

Neoen accentue son rebond après le terrain perdu lundi et termine en tête du SBF 120 devant Ubisoft, TF1 et CGG.

Ca va bien aussi pour les valeurs du luxe LVMH et Hermès. LVMH qui a convaincu les investisseurs malgré des ventes qui ralentissent au premier trimestre. Sur la période, le géant du luxe a publié un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros, en croissance organique de 3%, toujours soutenue par l'activité mode et maroquinerie. En difficulté avec Gucci, Kering profte moins de la tendance et ne gagne que 0,2%.

Unibail-Rodamco-Westfield aussi s'apprécie grâce notamment à Citigroup, passé de "neutre" à "acheter" sur le titre avec un objectif de cours relevé de 52,50 à 85,20 euros.

Valeurs en baisse

C'est Derichebourg qui était le plus à la peine sur le SBF 120. L'opérateur de services aux entreprises et de recyclage des matières premières a publié un chiffre d'affaires à 3,6 milliards d'euros pour l'exercice 2022-2023, en baisse de 16,7% par rapport à l'exercice précédent, et inférieur au consensus à 3,75 milliards. De plus il a annoncé qu'il était à ce jour peu probable que la cible d'Ebitda de 350 millions d'euros minimum pour 2024 communiquée lors de la publication des résultats 2023, soit atteinte

Derrière, Valneva reste sous pression et sur le CAC 40, c'est Teleperformance qui repart déjà dans le rouge après le petit rebond d'hier.

Les valeurs de la tech françaises se replient également à l'image de Dassault Systèmes et Capgemini.

