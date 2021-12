Le debrief Bourse du 15 décembre : le marché suspendu aux annonces de la Fed

information fournie par Boursorama • 15/12/2021 à 18:19

Paris termine en territoire positif mais se montre prudente à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Le marché s'attend à une annonce sur une accélération de son programme de réduction des achats d'actifs, prélude à un relèvement de ses taux en 2022.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,47% vers les 6927 points.

Du côté des valeurs, Eurofins Scientific progresse de 6,18%, plus forte hausse de l'indice, grâce à un relèvement de recommandation de Stifel qui passe à l'achat sur le titre et porte son objectif de cours de 105 à 130 euros.

La tech vient également en soutien à l'indice avec Dassault Systèmes qui avance de 2,25%. ST Micro est également bien orienté : +2,21 %.

Le luxe tire aussi le CAC 40 vers le haut. Hermès avance de 2,53%.

A la hausse aussi, Veolia qui progresse de 2,28%. Bruxelles autorise sous conditions le projet d'acquisition de Suez, ouvrant ainsi la voie à la finalisation de l'opération.

A l'inverse, Carrefour se replie de 5,35%. Après des spéculations lundi sur d'éventuelles discussions entre Carrefour et Auchan, un porte-parole d'Auchan dément à l'agence Reuters tout contact entre les deux acteurs sur un possible rapprochement.

La foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield est également toujours dans une mauvaise passe. Tout comme l'aéronautique. Airbus recule de 2,45%.

Sur le SBF 120, Trigano profite du feu vert de l'Autorité de la concurrence française pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo. Berenberg réitère sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 230 euros sur le titre.

A l'opposé, Sopra Steria dévisse. Oddo BHF révise à la baisse son objectif de cours et sa prévision de marge en 2021 pour l'entreprise de services numériques. Oddo BHF a toutefois confirmé sa recommandation d'achat pour la valeur.

Outre-Atlantique, doute et attentisme dominent à Wall Street qui évoluait légèrement en repli à l'ouverture à quelques heures des déclarations de la Fed. Outre les annonces sur la réduction du programme de rachats d'actifs, l'institution publiera ce soir ses estimations de croissance et d'inflation. Les investisseurs guetteront évidemment si le terme d'inflation transitoire est toujours utilisé !