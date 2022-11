Le debrief Bourse du 14 novembre : démarrage en douceur à Paris

information fournie par Boursorama • 14/11/2022 à 17:10

Entame de semaine plutôt tranquille à la Bourse de Paris avec un mouvement de hausse qui se poursuit et un CAC 40 qui termine ce lundi à +0,22% et en profite pour reprendre les 6600 points en terminant vers les 6609 points et 3,6 milliards d'euros échangés.

Aux Etats-Unis, les indices ont semble-t-il davantage besoin de souffler après leur belle fin de semaine dernière. Le Dow Jones recule de 0,1% à 17h45 vers les 33.712 points et le Nasdaq abandonne près de 1% vers les 11.214 points. A noter que depuis le scandale FTX dont on parlait ce midi dans Ecorama, les valeurs du secteur sont très attaquées, à l'image de Coinbase qui repart nettement dans le rouge (-7,5%) après un net rebond jeudi et vendredi dernier.

Valeurs en hausse

Teleperformance poursuit son rebond après l'effondrement de jeudi dernier. Le spécialiste des centres d'appels a annoncé aujourd'hui qu'une réunion entre le ministère du Travail colombien et la filiale locale du groupe français se tiendra ce mercredi afin de faire un premier point sur les opérations de Teleperformance dans ce pays.

JCDecaux suit sur le SBF 120 et ca va bien aussi pour les groupes de semi-conducteurs STMicro et Soitec.

A noter aussi la progression de 12% d'Innate Pharma sur le SRD : la biotech a publié un chiffre d'affaires à neuf mois de 44,3 millions d'euros comparé à 10,3 millions d'euros à la même période l'an passé. Au 30 septembre, sa trésorerie se montait, elle, à 151 millions.

Valeurs en baisse

Soupe à la grimace pour Elior qui finit plus fort repli du SBF 120. Barclays a abaissé lundi sa recommandation sur le titre, qu'il ramène de "pondérer en ligne" à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 6 à... 2 euros. Le courtier qui s'inquiète des répercussions d'une possible récession sur les résultats du groupe de restauration collective au vu de son endettement élevé.

C'est mal orienté aussi pour Orpea qui retourne déjà dans le rouge après son net rebond de vendredi, devant Spie.

Sur le CAC 40, c'est Wordline qui recule le plus nettement devant Hermès, Safran et Eurofins Scientific.

LG (redaction@boursorama.fr)