Le debrief Bourse du 14 juin : le CAC 40 sous les 6000 points

information fournie par Boursorama • 14/06/2022 à 18:16

A la veille de la réunion de la Fed, la Bourse de Paris continue de s'enfoncer en territoire négatif et enchaîne sa sixième séance de baisse.

Le CAC 40 termine la séance sur un recul de 1,20% et repasse sous les 6000 points.

Dans l'actualité du jour, Atos continue de chuter lourdement, -23,38%, au plus bas depuis 2009, après le départ de son directeur général, Rodolphe Belmer, sur fond de désaccords stratégiques et l'annonce d'un projet de scission du groupe en deux entités indépendantes cotées.

L'entreprise de service numériques qui a annoncé son intention de céder la totalité de sa participation dans le spécialiste des paiements Worldline, soit 2,5% environ du capital. Le marché sanctionne la nouvelle et Worldline lâche 7,29%, plus forte baisse de l'indice.

Toujours du côté des baisses sur le CAC 40, on trouve Euroapi, la filiale de Sanofi qui recule de 5,70%.

Et contre la tendance, BNP Paribas et Société Générale progressent de 1,42% et de 0,72% dans le sillage des anticipations de remontée des taux.

TotalEnergies avance également de 1,37%, profitant de la progression des cours du pétrole. Le baril de Brent s'échange à 124 dollars.

Enfin, Carrefour superforme profitant de l'inflation. Le titre gagne 1,54%, plus forte hausse de l'indice.

Sur le SBF 120,

La biotech Valneva rebondit de 2,61%, insuffisant évidemment pour effacer la perte abyssale de la veille.

A contrario, la chute est lourde pour Air France-KLM qui retombe à son plus bas historique. Le groupe a bouclé son augmentation de capital d'un montant de 2,25 milliards d'euros, opération à l'issue de laquelle CMA CGM détient 9% du capital de la compagnie aérienne.

Enfin, outre-Atlantique, l'humeur des investisseurs reste fragile. Nouveau signe d'une inflation galopante, la hausse des prix à la production qui encore accéléré le mois dernier. Toutefois après la forte chute de la veille, les trois indices de la Bourse de New York ont démarré la journée dans le vert.