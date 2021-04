Le debrief Bourse du 13 avril : la Bourse de Paris voit toujours le verre à moitié plein

Boursorama • 13/04/2021 à 18:21

Finalement la Bourse de Paris résiste malgré les déboires du vaccin Johnson et Johnson, qui laisse craindre des retards dans la vaccination.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,36% vers les 6184 euros et surperforme les autres indices européens.

Du côté des valeurs,

Vivendi profite d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF qui passe de « neutre » à « surperformance » sur le titre avec un objectif également revu à la hausse de 29,50 euros à 34 euros. Le titre s'offre la plus forte hausse de l'indice : +2,46%.

Le marché salue également l'annonce de Maurice Lévy qui souhaite renouveler son mandat de président du conseil de surveillance de Publicis lors de l'assemblée générale du groupe qui aura lieu le 26 mai. Le titre gagne plus de 2% sur cette séance.

Teleperformance surperforme la tendance, un peu plus de 2% de hausse également, aidée par Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 310 à 350 euros.

Le luxe est aussi recherché alors qu'LVMH publie ce soir après clôture son chiffre d'affaires du 1er trimestre. Kering affiche la quatrième plus forte hausse du jour à +1,69%.

A l'inverse, Renault chute, c'est la plus forte baisse de l'indice : -1,83%.

Engie est également en recul. Veolia aussi baisse, après avoir remporté hier son match contre son rival Suez.

Sur le SBF 120, après deux séances dans le rouge, DBV Techno rebondit.

Neoen est également très bien orienté, c'est la plus forte hausse du jour.

La biotech Valneva poursuit son ascension +1,85% sur cette séance, +18% en une semaine.

Pendant ce temps, Air France-KLM chute, pénalisé par les modalités dévoilées aujourd'hui de son augmentation de capital qui pourrait dépasser le milliard d'euros, elle se fera au prix de 4,84 euros par action. Soit une décote de 9% par rapport à la clôture d'hier soir.

A la baisse également, TechnipFMC.

A New York, la Bourse a débuté la séance avec hésitation après les déboires rencontrés par le vaccin de Johnson & Johnson et l'annonce d'une inflation légèrement plus forte que prévu en mars.