Le debrief Bourse du 12 octobre : sixième séance de repli !

information fournie par Boursorama • 12/10/2022 à 18:18

L'aversion au risque se confirme dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine qui seront publiés demain. D'autant que les prix à la production publiés aujourd'hui se sont révélés plus importants que prévu. Ce qui alimente les tensions et la spéculation sur une hausse des taux encore plus ferme.

Le CAC 40 termine la séance sur une légère baisse : -0,25% vers les 5818 points.

Du côté des valeurs,

LVMH grimpe de 1,87%, plus forte hausse de l'indice, après avoir fait état de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, notamment grâce à l'amélioration de l'activité en Chine avec l'assouplissement des restrictions anti-Covid.

Dans le sillage du numéro un mondial du luxe, Hermès gagne 1,82%. Kering est toutefois laissé sur le banc de touche et ne progresse que de 0,04%.

A noter dans l'actualité des résultats, Eutelsat qui recule 0,06%. Le troisième opérateur mondial de satellites a fait état d'une baisse de 4,5% de son chiffre d'affaires trimestriel.

Du côté des baisses toujours, c'est Carrefour qui affiche la plus mauvaise performance du CAC 40 : -2,16%. Suivi de Bouygues : -1,88%.

On passe maintenant au SBF 120,

Le secteur de la chimie se reprend après sa chute de la veille. Solvay gagne presque 2%.

A contrario, Icade chute de plus de 5%. Goldman Sachs a en effet dégradé le titre de la foncière de « neutre » à « vendre » et ramené son objectif de cours de 43,40 euros à 32,50 euros. Dans le secteur, Covivio est également dégradé de « achat » à « neutre » par le broker.

Outre-Atlantique, alors que la Fed publiera dans la soirée son compte-rendu de politique monétaire, la Bourse de New York évoluait dans le vert au moment de la clôture parisienne.