Le debrief Bourse du 12 décembre : un tweet de Donald Trump et ça repart !

Boursorama • 12/12/2019 à 18:16

Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Atone dans la matinée, le CAC 40 a bondi d'un coup dans le courant de l'après-midi. Non, ce n'est pas avec la décision de la BCE de stabilité sur les taux, attendue par les marchés. L'origine de ce brusque sursaut : un tweet de Donald Trump expliquant dans le langage inimitable du président américain qu'il était très proche d'un gros accord avec la Chine. 'Ils le veulent et nous aussi !' réaction immédiate et l'indice français finit à +0,40% vers les 5884 points.

Sans surprise, le discours de Chrstine Lagarde a notamment rappelé que la BCE allait s'engager dans une revue stratégique sur ses objectifs. Celle-ci débutera ainsi courant janvier pour s'achever avant la fin de 2020.

Outre-Atlantique, pas de surprise non plus du côté de la Fed qui parlait hier soir. La banque centrale américaine n'envisage pas de modifier ses taux dans les prochains mois. Mais la déclaration du président américain a également boosté les marchés avec un dow jones à +0,7% et un Nasdaq en progression de 0,5% vers 17h45.

Et puis journée chargée Enfin on vote aujourd'hui en Grande-brteagne Les Britanniques se rendent aux urnes pour renouveler leur Parlement avec derrière toujours en ligne de mire le sujet du Brexit à trancher. Les premières indications seront connues ce jeudi vers 22 heures, heure de Londres.

VALEURS EN VUE

En hausse

Sur le marché français c'est la biotech DBV techno qui est en tête des hausses du SBF 120

L'espoir d'un accord commerciale profite aux valeurs de l'auto Faurecia mais aussi Valeo qui réaccélère. Invest Securities qui maintient son conseil à achat sur l'équipementier et remonte son cours de 37 à 38 euros. Trouavnt les objectifs 2022 du groupe rassurants.

Sur le CAC 40 renault progresse d'ailleurs également tous comme les financières Société Générale et BNP Paribas

Et puis à noter la 4e hausse de TechnipFMC, leader de l'indice qui grimpe désormais de près de 5% sur les cinq dernières séances.

En baisse

Du côté des baisses, décidement volatil Caisno signe le plus fort repli du SBF 120 alors que sur le SRD Rallye cdède près de 8% derrière on retrouve le spécialiste de la santé animale Virbac

Mercialys et Veolia complètent ce tableau

