Le Debrief Bourse du 11 octobre : hésitant, le CAC 40 débute la semaine en légère hausse

information fournie par Boursorama • 11/10/2021 à 18:34

Que faire ? Eh bien c'est toute la question qu'on s'est posé aujourd'hui à a Bourse de Paris pour finalement avoir un CAC 40 qui clôture à +0,16% vers les 6.570 points et 2,9 milliards d'euros échangés sur la séance. Les investisseurs sont encore sous le coup des mauvais chiffres de l'emploi américain publiés vendredi et on regarde avec angoisse le pétrole reprendre sa progression : près de 84 dollars le baril de brent aujourd'hui

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le Columbus Day, jour férié donc même si les marchés, eux, sont ouverts. A 17h45, le Dow Jones grimpe tranquillement de 0,4% vers les 34.883 points porté par les valeurs bancaires et l'énergie. Le Nasdaq est fait presque de même +0,47% vers les 14.648 points.

Valeurs en hausse

Sans surprise, on retrouve des valeurs liées aux matières premières en tête du SBF 120, à commencer par CGG. Lors d'un point d'activité, le groupe parapétrolier a annoncé que son chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 270 millions de dollars au 3e trimestre, en hausse de 35% sur un an, confirmant la reprise du secteur. Vallourec et TotalEnergies sont aussi bien orientés

Eramet et Arcelormittal se distinguent également, portés par les cours des métaux

Et on retrouve McyPhy Energy dans le peloton de tête avec un gain de 7,07%

Sur le CAC 40 c'est Renault qui roule en tête, profitant de l'aspiration de Nissan qui a gagné plus de 5% ce matin à la Bourse de Tokyo : c'est notamment dû à l'affaiblissement du yen face au dollar, bénéfique aux valeurs exportatrices

Valeurs en baisse

C'est Carrefour qui est resté en rayons. Selon les Echos, le distributeur a rejeté une offre publique d'échange proposée par Auchan à 21,50 euros par titre soit une valeur de 16,8 milliards d'euros, payable à 70% en numéraire et 30% en actions du nouvel ensemble. C'est Carrefour qui aurait a décidé de mettre fin aux discussions face à l'opposition de son actionnaire principal, la famille Moulin, en raison justement de la valorisation.

Sur le SBF 120, les autres replis sont signés par la biotech Valneva et Ubisoft : l'éditeur de jeux vidéos qui abandonne désormais près de 40% depuis le début de l'année.

Sur le CAC 40 on retrouve Essilorluxottica, Michelin et Alstom parmi les valeurs sous pression.

LG (redaction@boursorama.fr)