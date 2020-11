Le debrief Bourse du 10 novembre : le CAC 40 poursuit sur sa lancée !

Boursorama • 10/11/2020 à 18:18

On prend les mêmes et on recommence. Toujours porté par les annonces de Pfizer hier, le CAC 40 signe une nouvelle journée de hausse. Il faut revenir en mars dernier pour retrouver l'indice des grandes valeurs françaises à ce niveau puisqu'il finit la séance en progression de 1,55% vers les 5419 points et encore plus de 8 milliards d'euros échangés. A noter que le pétrole profite aussi de ces espoirs de retour de la croissance avec un baril de brent qui prend plus de 2% à un peu plus de 43 dollars.

Outre-Atlantique alors que Donald Trump fait toujours de la résistance, ca va bien aussi pour le Dow Jones qui progresse de 0,6% à 17h45 vers les 29.327 points mais c'est plus compliqué pour le Nasdaq qui recule de 1,26% vers les 11.566 points. Des valeurs technologiques qui subissent logiquement des prises de bénéfices après avoir survolé la crise. Amazon cède 3,2%, Facebook 4% et Zoom perd encore plus de 6%.

Valeurs en hausse

Le palmarès des hausses du SBF 120 est sans surprise : ca continue a rebondir nettement pour les secteurs attaqués pendant la crise à commencer par un escadron de foncières avec Unibail-Rodamco-Westfield, Klépierre, Icade Covivio, Mercialys qui prennent toutes plus de 10%

A noter que concernant Unibail-Rodamco-Westfield, les actionnaires de la foncière commerciale ont rejeté le projet de résolution portant une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros souhaitée par la direction mais ont approuvé l'entrée au conseil d'administration de Léon Bressler et de Xavier Niel, qui ont lancé une campagne contre la direction actuelle.

Elior lui avait à toujours faim : +15,7% aujourd'hui

Ca va mieux aussi pour les parapétrolières CGG, Vallourec et Rubis

Sur le CAC 40, c'est BNP Paribas qui a pris les commandes devant Renault et Airbus

Enfin Bic avait le feu sacré. Le groupe a lancé aujourd'hui son plan stratégique baptisé "Horizon". Ambition : dégager au moins 200 millions d'euros de flux nets de trésorerie par an jusqu'en 2022 et retrouver une croissance de 5% par an.

Valeurs en baisse

Le repli se poursuit sur Sartorius Stedim.

Sur le CAC 40, ce sont les valeurs de la tech qui sont boudées à l'image de STMicro, Dassault Systèmes Worldline

